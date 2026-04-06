Пенсія в Україні напряму залежить від страхового стажу. Цьогоріч є чинними жорсткі вимоги до цього правила, проте дехто може оформити дострокову пенсію навіть у 50 років. Юристи пояснюють, хто саме і чи достатньо кількох років офіційної роботи для отримання виплат.

Дострокова пенсія в Україні доступна тільки для деяких категорій громадян. Водночас ключовою умовою для всіх без винятку є достатній страховий стаж. Без нього навіть офіційна робота або підприємницька діяльність не гарантують права на пенсійні виплати. Разом із юристкою Фокус розібрався у нюансах умов виходу на пенсію в 50 років.

Можливістю оформити дострокову пенсію в Україні особливо цікавляться ті, хто має невеликий стаж або працював як фізична особа-підприємець (ФОП).

Дострокова пенсія — актуальні дані і правила щодо стажу

Цьогоріч пенсія в Україні залежить одразу від кількох факторів. І не лише від віку.

Умови виходу на пенсію 2026 року

Стандартний вихід на пенсію передбачає:

60 років — за наявності повного страхового стажу (понад 30 років);

63 або 65 років — якщо стажу менше.

Якщо особа, яка має усього 5 років стажу, працює як ФОП останні перед пенсією 5 років, пенсія за віком не буде призначена, оскільки навіть з урахуванням цих додаткових років стаж не досягає мінімального рівня, необхідного для призначення пенсії за віком

При цьому ключовим фактором залишається саме страховий стаж, який щороку підвищується.

Хто може оформити дострокову пенсію

Дострокова пенсія в Україні передбачена лише для окремих категорій громадян. Зокрема, пенсія у 50 років можлива для:

жінок, які виховали п’ятьох і більше дітей;

матерів дітей з інвалідністю;

співробітників зі шкідливими умовами праці;

окремих категорій військових.

У більшості випадків навіть за наявності пільг потрібно мати достатній страховий стаж.

Умови виходу на пенсію в 50 років жорсткі

Чому 5 років стажу — це не пенсія

Фокус запитав у юриста, чи можна отримати виплати, якщо перед пенсією кілька років працювати офіційно або як ФОП? Адвокатка Анна Даніель пояснила, що це не так. І навіть за умови сплати внесків, мінімальний стаж для призначення пенсії значно вищий.

Як формується пенсія: пояснення юристки

Як пояснює адвокатка, при розрахунку виплат враховується не лише стаж, а й рівень доходу.

Кількох років офіційної роботи недостатньо для отримання пенсійних виплат

"Для обчислення пенсії за віком враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу особи, починаючи з 1 липня 2000 року. На розмір пенсії впливають три основні параметри: тривалість страхового стажу, співвідношення доходу до середньої зарплати в Україні та середня зарплата по країні за останні три роки перед зверненням", — пояснює Анна Даніель, адвокатка, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель".

За її словами, розмір пенсії визначається за формулою, передбаченою законом, і залежить від середнього заробітку та коефіцієнта страхового стажу.

"ФОП має право на пенсію лише за умови виконання вимог до стажу та сплати ЄСВ. До стажу зараховуються тільки ті періоди, за які внески сплачені відповідно до законодавства", — зазначає юристка.

Тож, якщо особа має лише 5 років стажу, навіть за умови роботи як ФОП у останні роки, пенсія за віком не призначається, оскільки цього недостатньо для досягнення мінімального страхового стажу. А 2026 року дострокова пенсія залишається доступною лише для обмежених категорій українців. Як Фокус писав раніше ключовою умовою для всіх без винятку є достатній страховий стаж. Без нього навіть офіційна робота або підприємницька діяльність не гарантують права на пенсійні виплати.

Також нагадаємо про дедлайн для оцифрування трудової книжки. До 10 червня 2026 року українці мають перевести свої дані в електронний документ, щоб захистити страховий стаж та уникнути затримок під час призначення пенсії. Фокус разом з адвокатами вже надавав пояснення, що буде, якщо не пройти вчасно цю процедуру і чи можна втратити стаж.