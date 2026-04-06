Українці можуть оформити виплати 4 500 грн в межах експериментальної програми. Хто має право на допомогу та як подати заявку — читайте у матеріалі.

У 2026 році українці можуть оформити базову соціальну допомогу на всю сім’ю. Йдеться про експериментальну програму для громадян із низькими доходами, яка передбачає одну загальну виплату замість кількох окремих. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Що таке базова соціальна допомога

В Україні тестують новий підхід до підтримки малозабезпечених родин. Замість заплутаної системи різних виплат держава тестує новий формат — базову допомогу, яка об’єднує все в одну суму.

Тепер громадяни мають можливість отримувати одну щомісячну виплату, яка вже включає всі необхідні соціальні виплати всю на родину

Базова допомога призначається спочатку на пів року, а потім може автоматично продовжитися на все час експериментального проєкту — 2 роки.

Базова допомога в Україні — хто та як може подати заявку

Для отримання соціальної допомоги потрібно подати заявку. Це можна зробити як онлайн через "Дію", так і офлайн — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Громадяни мають право звертатися до будь-якого центру ПФУ, незалежно від місця своєї реєстрації чи задекларованого проживання

Претендувати на виплати 4500 гривень в рамках базової соціальної допомоги можуть ті, хто вже перебуває в системі державних виплат.

Йдеться про сім’ї, які вже отримують виплати, зокрема:

допомогу малозабезпеченим;

виплати на дітей одиноким матерям;

тимчасову допомогу дітям, якщо один із батьків не сплачує аліменти або його місцеперебування невідоме.

Як подати заявку на виплати через "Дію"

Щоб оформити базову соціальну допомогу онлайн, необхідно виконати кілька простих кроків у застосунку "Дія":

Оновіть додаток та авторизуйтеся в ньому. Перейдіть у розділ "Сервіси", оберіть "Допомога від держави", знайдіть послугу "Базова соціальна допомога" та натисніть "Отримати допомогу". Якщо запропонована сума вас влаштовує, подайте заяву та оберіть "Дія.Картку" для отримання коштів. Перед відправленням уважно перевірте всі внесені дані та надайте згоду на об’єднання інших видів соціальної допомоги в одну виплату. Заяву потрібно підписати за допомогою "Дія.Підпису". Також необхідно надіслати запрошення на підпис повнолітнім членам родини. Після того як усі підписи будуть зібрані, заява автоматично надійде на розгляд.

Після того як допомога буде схвалена, заявник отримає повідомлення про призначення соціальних виплат.

Зверніть увагу, що наразі онлайн-послуга доступна лише для громадян, які вже отримують допомогу малозабезпеченим сім’ям або виплати на дітей одиноким матерям.

Скористатися онлайн-послугою можуть лише ті, у кого є в “Дії” біометричний документ (ID-картки або закордонного паспорта) та верифікований податковий номер (РНОКПП)

Кому можуть відмовити у виплатах

Базову допомогу призначатимуть не всім громадянам. Відмовити у виплаті 4500 грн можуть у разі:

наявності працездатних дорослих, які не працюють, не навчаються, не ведуть бізнес, не служать у війську та понад три місяці не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Водночас передбачені винятки, наприклад, якщо людина доглядає за особою з інвалідністю, втратила працездатність або сплачує ЄСВ.

якщо протягом останнього року хтось із членів родини здійснив покупку або придбав майно на суму понад 100 тисяч гривень;

якщо на депозитних рахунках сім’ї є понад 100 тисяч гривень або облігації на аналогічну суму;

родина у власності має більш ніж одним житловим об’єктом. Винятки діють для житла на ТОТ, у зоні бойових дій або зруйнованого внаслідок війни. Також не враховуються гуртожитки, спадкове житло чи об’єкти, що належать дітям-сиротам, за умови, що вони не здаються в оренду;

якщо у власності сім’ї є більше одного автомобіля віком до 15 років.

Як розраховується розмір допомоги

Розмір базової допомоги для кожної сім’ї рахують окремо. За основу беруть суму 4500 грн на кожного члена родини, а потім від цієї загальної суми віднімають середній дохід сім’ї за місяць. Те, що виходить у результаті, і є розміром виплати.

Розмір соціальної допомоги розраховується індивідуально для кожної родини

Формула розрахунку допомоги має такий вигляд:

100% (4500 грн) — для заявника;

100% — для кожної дитини або людини з інвалідністю I або II групи;

70% — для кожного іншого дорослого.

Після цього від загальної суми віднімають середньомісячний дохід сім’ї. Його рахують за останні три місяці перед подачею заявки.

Окремий розрахунок соціальної допомоги проводиться для людей старшого віку без достатнього стажу. У цьому випадку соціальна допомога залежить від кількості відпрацьованих років:

менше 10 років — 53% від базової суми;

від 10 до 20 років — 62%;

від 20 до 30 років — 70%.

30 років і більше — 88%.

Наприклад, людина зі стажем 11 років може отримати близько 2 790 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що працівники українських компаній, які тимчасово призупинили роботу через російські обстріли, зможуть отримати часткову компенсацію зарплати. Оформити виплату можна буде через застосунок "Дія".