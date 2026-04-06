В Донецкой области остановили Славянскую ТЭС: что произошло

Славянская теплоэлектростанция в городе Николаевка Донецкой области прекратила работу из-за обострения ситуации с безопасностью в регионе. Решение было принято для защиты персонала на фоне постоянных обстрелов, однако часть работников продолжает обеспечивать транзит электроэнергии и водоснабжение.

Славянская теплоэлектростанция прекратила свою работу на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Донецкой области сообщило ТСН и региональное медиа, Telegram-канал Николаевка Online. Речь идет об объекте в городе Николаевка вблизи Славянска, который оставался последней действующей ТЭС в регионе под контролем Украины.

Решение об остановке энергоблока было принято из соображений безопасности. Основной причиной называют обострение ситуации в районе, что создает риски для работников станции. Станция длительное время оставалась важным энергетическим объектом Донецкой области.

"Сильные энергетики Славянки: грамотные и профессиональные. Часть персонала продолжит работу на станции, обеспечивая транзит электроэнергии и подачу питьевой воды для города", — сообщает руководство ТЭС.

Несмотря на прекращение работы энергоблока, часть персонала продолжает выполнять свои функции. Работники и в дальнейшем обеспечивают транзит электроэнергии и подачу питьевой воды для жителей Николаевки. Также сообщается, что охладительный пруд станции продолжает использоваться в хозяйственной деятельности частного предприятия "Донбассрыбпром".

"Печальный момент, но это уже вошло в историю Славянского Донбассэнерго... Всем желаю моральной выдержки в этот переходный период и найти себя дальше в жизни", — говорится в заявлении руководства ТЭС.

По словам сотрудников, решение об остановке было принято в соответствии с распоряжением руководства ПАО "Донбассэнерго" еще в конце марта 2026 года. Главной целью назвали сохранение жизни и здоровья работников. Славянская ТЭС имеет длительную историю — она работает с 1951 года. Остановка ТЭС стала знаковым событием для энергетики Донетчины. Ранее станция неоднократно попадала под обстрелы, что создавало дополнительные риски для ее работы и персонала.

Напомним, что компания ДТЭК Рината Ахметова с начала 2026 года направила 4,2 млрд грн на восстановление теплоэлектростанций и поддержку работы шахт. Средства пошли на ремонты после массированных обстрелов и подготовку к пиковым нагрузкам и следующему отопительному сезону. В компании отмечают, что из-за масштаба разрушений восстановление энергетики займет весь год.

Ранее мы также информировали, что российские войска разрушили плотину в Донецкой области ударами авиабомб по Северскому Донцу. Из-за этого запасы воды в регионе сократились примерно до двух недель, а в городах начали вводить графики подачи. Местные власти призвали жителей экономно использовать воду.