На Донеччині зупинили Слов'янську ТЕС: що сталося

Слов’янська теплоелектростанція у місті Миколаївка Донецької області припинила роботу через загострення безпекової ситуації в регіоні. Рішення ухвалили для захисту персоналу на тлі постійних обстрілів, однак частина працівників продовжує забезпечувати транзит електроенергії та водопостачання.

Слов’янська теплоелектростанція припинила свою роботу на тлі погіршення безпекової ситуації в Донецькій області повідомило ТСН та регіональне медіа, Telegram-канал Миколаївка Online. Йдеться про об’єкт у місті Миколаївка поблизу Слов’янська, який залишався останньою діючою ТЕС у регіоні під контролем України.

Рішення про зупинку енергоблока було ухвалене з міркувань безпеки. Основною причиною називають загострення ситуації в районі, що створює ризики для працівників станції. Станція тривалий час залишалася важливим енергетичним об’єктом Донеччини.

"Сильні енергетики Слов’янки: грамотні та професійні. Частина персоналу продовжить роботу на станції, забезпечуючи транзит електроенергії та подачу питної води для міста", — повідомляє керівництво ТЕС.

Відео дня

Попри припинення роботи енергоблока, частина персоналу продовжує виконувати свої функції. Працівники й надалі забезпечують транзит електроенергії та подачу питної води для мешканців Миколаївки. Також повідомляється, що охолоджувальний ставок станції продовжує використовуватись у господарській діяльності приватного підприємства "Донбассрибпром“.

"Сумний момент, але це вже увійшло в історію Слов’янського Донбасенерго… Усім бажаю моральної витримки в цей перехідний період і знайти себе далі в житті", — йдеться у заяві керівництва ТЕС.

За словами співробітників, рішення про зупинку було прийняте відповідно до розпорядження керівництва ПАТ "Донбасенерго" ще наприкінці березня 2026 року. Головною метою назвали збереження життя і здоров’я працівників. Слов’янська ТЕС має тривалу історію – вона працює з 1951 року. Зупинка ТЕС стала знаковою подією для енергетики Донеччини. Раніше станція неодноразово потрапляла під обстріли, що створювало додаткові ризики для її роботи та персоналу.

Нагадаємо, що компанія ДТЕК Ріната Ахметова з початку 2026 року спрямувала 4,2 млрд грн на відновлення теплоелектростанцій і підтримку роботи шахт. Кошти пішли на ремонти після масованих обстрілів та підготовку до пікових навантажень і наступного опалювального сезону. У компанії зазначають, що через масштаб руйнувань відновлення енергетики триватиме весь рік.

