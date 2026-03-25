Росія зруйнувала греблю на Донеччині: води залишилося на два тижні, у регіоні діятимуть графіки

Російські окупанти 23 березня завдали удар двома авіабомбами по греблі через річку Сіверський Донець на Донеччині. Через це гребля була зруйнована.

При цьому запасів води залишається на два тижні. Про це повідомив генеральний директор КП "Компанія Вода Донбасу" Ігор Новак у коментарі "Суспільне Донбас".

За його словами, росіяни зруйнували гідровузол, який відповідав за водозабор на Першому та Другому підйомах каналу "Сіверський Донець — Донбас".

"Наразі води залишилось на два тижні. Тому у містах Донеччини будуть введені графіки подачі води. Також дуже просимо людей раціонально та економно використовувати воду", — наголосив Ігор Новак.

Раніше експерти спрогнозували, що метою обстрілів України Росією стануть спроби зробити життя українців якомога важчим. Тож навесні цілі обстрілів будуть пов’язані з системою водопостачання та транспортом, а влітку відновляться обстріли енергетики.

Нагадаємо, що 25 лютого стало відомо про підрив російськими військами дамби біля села Осикове на Донеччині. За інформацією аналітичного проєкту DeepState, таким чином окупанти намагаються ускладнити логістику Сил оборони України поблизу Костянтинівки. Перед цим росіяни зруйнували міст на північно-західній околиці міста, а згодом завдали удару по дамбі 3-тонною керованою авіабомбою. Унаслідок цього частину місцевості підтопило, а дорога Дружківка–Костянтинівка стала непроїзною.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що підрив гідротехнічної споруди є свідомим кроком, який може мати тяжкі та довготривалі наслідки для людей і довкілля.Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права дамби перебувають під особливим захистом, а їх знищення прямо заборонене.