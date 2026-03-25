Россия разрушила плотину в Донецкой области: воды осталось на две недели, в регионе будут действовать графики

Российские оккупанты 23 марта нанесли удар двумя авиабомбами по плотине через реку Северский Донец в Донецкой области. Из-за этого плотина была разрушена.

При этом запасов воды остается на две недели. Об этом сообщил генеральный директор КП "Компания Вода Донбасса" Игорь Новак в комментарии "Суспільне Донбас".

По его словам, россияне разрушили гидроузел, который отвечал за водозабор на Первом и Втором подъемах канала "Северский Донец — Донбасс".

"Сейчас воды осталось на две недели. Поэтому в городах Донецкой области будут введены графики подачи воды. Также очень просим людей рационально и экономно использовать воду", — подчеркнул Игорь Новак.

Ранее эксперты спрогнозировали, что целью обстрелов Украины Россией станут попытки сделать жизнь украинцев как можно тяжелее. Поэтому весной цели обстрелов будут связаны с системой водоснабжения и транспортом, а летом возобновятся обстрелы энергетики.

Напомним, что 25 февраля стало известно о подрыве российскими войсками дамбы возле села Осиково в Донецкой области. По информации аналитического проекта DeepState, таким образом оккупанты пытаются усложнить логистику Сил обороны Украины вблизи Константиновки. Перед этим россияне разрушили мост на северо-западной окраине города, а затем нанесли удар по дамбе 3-тонной управляемой авиабомбой. В результате часть местности подтопило, а дорога Дружковка-Константиновка стала непроездной.

Впоследствии уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что подрыв гидротехнического сооружения является сознательным шагом, который может иметь тяжелые и долговременные последствия для людей и окружающей среды. в соответствии с нормами международного гуманитарного права дамбы находятся под особой защитой, а их уничтожение прямо запрещено.