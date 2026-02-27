"Россия создает гуманитарную катастрофу": Лубинец раскрыл последствия подрыва дамбы в Донецкой области

Российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки в Донецкой области и поставили под угрозу безопасность мирных жителей и стабильность региона. Следствием таких действий могут стать масштабные подтопления, разрушение инфраструктуры и новый гуманитарный кризис.

Об этом на своей странице в Facebook написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, российская сторона сама обнародовала кадры уничтожения дамбы в районе Константиновки. Омбудсман подчеркнул, что подрыв гидротехнического сооружения является сознательным шагом, который может иметь тяжелые и долговременные последствия для людей и окружающей среды.

Речь идет, в частности, о риске подтопления населенных пунктов, разрушения объектов критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. Повреждение дорог и мостов может существенно усложнить эвакуацию населения и доставку гуманитарной помощи. В результате люди могут остаться без жилья и средств к существованию.

Отдельную опасность представляют экологические последствия — возможное загрязнение воды и почв, а также уничтожение природных экосистем. Лубинец напомнил, к каким масштабным разрушениям и гуманитарным проблемам привел подрыв Каховской ГЭС.

Он подчеркнул, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права дамбы находятся под особой защитой, а их уничтожение прямо запрещено. Такие действия являются военным преступлением и грубым нарушением Женевских конвенций.

Омбудсман также сообщил, что уже обратился в Организацию Объединенных Наций с требованием зафиксировать этот факт и предоставить надлежащую международную правовую оценку действиям государства-агрессора.

"Мир не имеет права молчать. Безнаказанность за подобные преступления означает новые трагедии. Россия должна отвечать за каждое свое преступление", — написал он в своей заметке.

ВС РФ взорвали дамбу в Донецкой области: что об этом известно

Напомним, что 25 февраля стало известно о подрыве российскими войсками дамбы возле села Осиково в Донецкой области. По информации аналитического проекта DeepState, таким образом оккупанты пытаются усложнить логистику Сил обороны Украины вблизи Константиновки.

Перед этим россияне разрушили мост на северо-западной окраине города, а затем нанесли удар по дамбе 3-тонной управляемой авиабомбой. В результате часть местности подтопило, а дорога Дружковка-Константиновка стала непроездной. Аналитики отмечают, что снабжение украинских военных будет временно затруднено, но полностью его остановить врагу не удастся.

26 февраля фотокорреспонденты показали фотографии дороги между Дружковкой и Константиновкой, которую уже называют "Дорогой смерти или жизни". На кадрах видны сожженные машины и техника, а также НРК с водой и едой, которые не доехали до позиций из-за атаки российских FPV-дронов

Кроме того, Фокус писал, что российские войска продолжают наступление на Константиновку и применяют по городу фосфорные боеприпасы. По данным военных 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, обстрелы вызвали ряд пожаров и гибель гражданского мужчины, которого убил удар российского FPV-дрона при попытке покинуть город.