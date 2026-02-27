Россияне атакуют Константиновку фосфором: в сети появилось шокирующее видео

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Константиновку в Донецкой области. При этом враг использует фосфорные боеприпасы для атаки на город.

Использование фосфора является достаточно хаотичным. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Instagram фотокорреспондентов Константина и Влады Либеровых.

Видео сняли военные 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые держат оборону города.

На нем видно, что в результате российской атаки возникает ряд пожаров.

Также они показали убитого гражданского жителя, который пытался уехать из города на своем велосипеде.

"Оператор российского FPV-дрона, разорвавший его на куски — прекрасно видел, что это гражданский человек. У этих существ нет ничего живого", — говорится в заметке.

Відео дня

Напомним, 26 февраля Либеровы показали, как выглядит дорога между Дружковкой и Константиновкой, которую они называют "Дорогой смерти или жизни". На ней — сожженные машины, техника, НРК с водой и едой, которые так никогда не доехали до позиций. Военные заходят и выходят из города пешком, а сама дорога устлана тысячами гильз.

Напомним, что военный эксперт объяснял, что минимальные продвижения россиян под Константиновкой не решают их стратегических проблем. Если все и дальше будет развиваться такими темпами, то о летнем наступлении на Краматорск и Славянск Генштабу РФ нечего и мечтать.

Ранее Фокус рассказывал, что россияне, пытаясь перерезать логистику Сил обороны, взорвали дамбу недалеко от населенного пункта Осиково в Донецкой области. Следствием стало подтопление местности, где вода дошла до дороги Дружковка-Константиновка, превратив участок в "сплошное болото" и проезд туда пока невозможен.

Ранее Фокус объяснял, как туман и осадки в конце января помогли российским войскам просочиться мимо украинских позиций в Константиновку.

Военный эксперт Константин Машовец предупреждал, что российские войска провели всю подготовительную работу по окружению всей Константиновско-Дружковской агломерации, из-за чего существует реальная угроза, что захватить эти города враг сможет относительно легко и относительно "дешево".