"Росія створює гуманітарну катастрофу": Лубінець розкрив наслідки підриву дамби на Донеччині

Російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки на Донеччині та поставили під загрозу безпеку мирних жителів та стабільність регіону. Наслідком таких дій можуть стати масштабні підтоплення, руйнування інфраструктури та нова гуманітарна криза.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, російська сторона сама оприлюднила кадри знищення дамби в районі Костянтинівки. Омбудсман наголосив, що підрив гідротехнічної споруди є свідомим кроком, який може мати тяжкі та довготривалі наслідки для людей і довкілля.

Йдеться, зокрема, про ризик підтоплення населених пунктів, руйнування об’єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення. Пошкодження доріг і мостів може суттєво ускладнити евакуацію населення та доставку гуманітарної допомоги. У результаті люди можуть залишитися без житла та засобів для існування.

Окрему небезпеку становлять екологічні наслідки — можливе забруднення води й ґрунтів, а також знищення природних екосистем. Лубінець нагадав, до яких масштабних руйнувань і гуманітарних проблем призвів підрив Каховська ГЕС.

Він підкреслив, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права дамби перебувають під особливим захистом, а їх знищення прямо заборонене. Такі дії є воєнним злочином і грубим порушенням Женевських конвенцій.

Омбудсман також повідомив, що вже звернувся до Організація Об'єднаних Націй з вимогою зафіксувати цей факт і надати належну міжнародну правову оцінку діям держави-агресора.

"Світ не має права мовчати. Безкарність за подібні злочини означає нові трагедії. Росія повинна відповідати за кожен свій злочин", — написав він у своєму дописі.

ЗС РФ підірвали дамбу на Донеччині: що про це відомо

Нагадаємо, що 25 лютого стало відомо про підрив російськими військами дамби біля села Осикове на Донеччині. За інформацією аналітичного проєкту DeepState, таким чином окупанти намагаються ускладнити логістику Сил оборони України поблизу Костянтинівки.

Перед цим росіяни зруйнували міст на північно-західній околиці міста, а згодом завдали удару по дамбі 3-тонною керованою авіабомбою. Унаслідок цього частину місцевості підтопило, а дорога Дружківка–Костянтинівка стала непроїзною. Аналітики зазначають, що постачання українських військових буде тимчасово ускладнене, але повністю його зупинити ворогу не вдасться.

26 лютого фотокореспонденти показали світлини дороги між Дружківкою та Костянтинівкою, яку вже називають "Дорогою смерті або життя". На кадрах видно спалені машини та техніку, а також НРК з водою і їжею, які не доїхали до позицій через атаки російських FPV-дронів

Крім того, Фокус писав, що російські війська продовжують наступ на Костянтинівку та застосовують по місту фосфорні боєприпаси. За даними військових 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, обстріли спричинили низку пожеж та загибель цивільного чоловіка, якого вбив удар російського FPV-дрона під час спроби покинути місто.