На 74-м году умер экс-министр финансов Украины Игорь Митюков: что известно

Умер один из самых известных украинских финансистов, бывший министр финансов Игорь Митюков.

Бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам финансовой и банковской деятельности (1994-1995), министр финансов Украины (1997-2001) ушел из жизни 7 апреля на 74-м году. Об этом сообщают Министерство финансов Украины и бывший глава Минфина Игорь Уманский.

По информации Уманского, церемония прощания запланирована на пятницу, 10-го апреля.

"Сегодня не стало одного из самых выдающихся министров финансов Украины Игоря Митюкова. Он был одним из моих учителей и одним из немногих "глыб" государственного уровня, которых я искренне уважал. Церемония прощания запланирована на пятницу с 10 утра в Национальной филармонии", — написал Игорь Уманский.

Причину смерти Уманский не указал. Но источники в финансовом сообществе сообщают, что он болел и даже находился в реанимации.

Игорь Митюков: что о нем известно

Известно, что Игорь Митюков с февраля 1994 года работал заместителем главы Нацбанка, а с сентября того же года стал вице-премьером по вопросам финансовой и банковской деятельности, и с 1995 по 1997 год работал в Брюсселе спецпредставителем правительства Украины при Евросоюзе с полномочиями вице-премьера. С 1997 по 2001 годы работал министром финансов Украины. В 2002-2005 годах был послом Украины в Великобритании, а также представлял страну при Международной морской организации. В разные периоды выступал советником правительства.

В 2019-2020 годах Игорь Митюков был членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка, а с марта 2023 года входил в наблюдательный совет "Укрпочты".

