На 74-му році помер ексміністр фінансів України Ігор Мітюков: що відомо

Помер один із найвідоміших українських фінансистів, колишній міністр фінансів Ігор Мітюков.

Колишній віцепрем’єр-міністр України з питань фінансової та банківської діяльності (1994–1995), міністр фінансів України (1997–2001) пішов з життя 7 квітня на 74-му році. Про це повідомляють Міністерство фінансів України та колишній глава Мінфіну Ігор Уманський.

За інформацією Уманського, церемонія прощання запланована на п'ятницю, 10-го квітня.

"Сьогодні не стало одного з найвидатніших міністрів фінансів України Ігоря Мітюкова. Він був одним із моїх вчителів і одним із небагатьох "глиб" державного рівня, яких я щиро поважав. Вічна пам'ять! Церемонія прощання запланована на п'ятницю з 10 ранку в Національній філармонії", — написав Ігор Уманський.

Відео дня

Причину смерті Уманський не вказав. Але джерела у фінансовому співтоваристві повідомляють, що він хворів і навіть перебував у реанімації.

Ігор Мітюков: що про нього відомо

Відомо, що Ігор Мітюков з лютого 1994 року працював заступником голови Нацбанку, а з вересня того ж року став віцепрем'єром з питань фінансової та банківської діяльності, і з 1995 по 1997 рік працював у Брюсселі спецпредставником уряду України при Євросоюзі з повноваженнями віцепрем'єра. З 1997 по 2001 роки працював міністром фінансів України. У 2002–2005 роках був послом України у Великій Британії, а також представляв країну при Міжнародній морській організації. У різні періоди виступав радником уряду.

У 2019-2020 роках Ігор Мітюков був членом наглядової ради державного Ощадбанку, а з березня 2023 року входив до наглядової ради "Укрпошти".

