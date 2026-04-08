С 7 апреля украинцы начали получать выплату в размере 1500 грн. Прежде всего речь идет о помощи пенсионерам и уязвимым категориям.

В Украине стартовала новая программа социальной поддержки 2026 года. Государство начало перечислять первые соцвыплаты. Фокус объясняет, как получить выплату в размере 1500 гривен и кому она предназначена.

Социальная поддержка 2026 — когда украинцы смогут получить выплату

Выплата единовременной денежной помощи в размере 1500 грн начала поступать украинцам начиная с 7 апреля. Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире национального телемарафона рассказал, что соцвыплаты направлены сотням тысяч получателей и будут начислены автоматически.

"С сегодняшнего дня (7 апреля — ред.), в течение нескольких дней на банковские счета будут поступать эти средства. Через отделения "Укрпошты", чтобы представителей "Укрпошты" не направлять несколько раз для непосредственной выплаты, она придет вместе с необходимой пенсией, которая приходит ежемесячно в те дни, когда такая пенсия приходит", — сообщил он.

При этом государство не ограничивает получателей соцвыплат, их можно потратить на любые расходы.

Помощь пенсионерам — кто получит 1500 грн

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что соцвыплаты предусмотрены в рамках реализации постановления Кабинета Министров №341 от 18 марта 2026 года.

Прежде всего, выплаты 1500 грн предусмотрены для тех, кто уже получает пенсию или государственную помощь по состоянию на 1 апреля 2026 года. При этом действует ограничение — общий размер дохода не должен превышать 25 950 грн.

Согласно правилам социальной поддержки 2026 года, выплаты 1500 грн предусмотрены для пенсионеров следующих категорий:

пенсионеры по возрасту;

лица с инвалидностью;

получатели пенсии по потере кормильца;

пенсионеры за выслугу лет;

получатели специальных пенсий (госслужащие, военные и др.);

получатели социальных пенсий

"В то же время лицам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины, и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) таких лиц, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС доплата предоставляется независимо от размера пенсии", — уточнили в ПФУ.

Выплаты уязвимым категориям населения

Выплата в рамках программы социальной поддержке 2026 года касается не только пенсионеров. Государство включило в список и другие группы населения, нуждающиеся в поддержке. В частности, выплаты 1500 грн смогут получить:

внутренне перемещенные лица;

малообеспеченные семьи;

получатели базовой социальной помощи;

лица без права на пенсию;

лица с инвалидностью, включая инвалидность с детства и детей с инвалидностью;

граждане, получающие помощь по уходу;

получатели временной госпомощи, которые достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсию.

Отдельное внимание в программе социальной поддержке 2026 года уделено семьям с детьми. Соцвыплаты распространяются на:

одиноких матерей;

опекунов;

семьи с тяжелобольными детьми;

многодетные семьи;

семьи, где есть проблемы с выплатой алиментов;

детей, лишенных родительской опеки;

приемные семьи и родителей-воспитателей.

Выплата 1500 грн — как получить помощь пенсионерам и уязвимым категориям

В ПФУ сообщили, что украинцам не нужно подавать заявление на оформление соцвыплат. Поскольку помощь пенсионерам и уязвимым категориям будет начислена в апреле автоматически.

Выплата 1500 грн поступит на банковскую карту или через "Укрпошту" вместе с пенсией или другой соцвыплатой.

В пенсионном фонде уточнили, что если человек одновременно подпадает под несколько оснований для получения этой выплаты, средства начислят только по одному из них.

Ранее Фокус писал, что украинцы могут оформить базовую социальную помощь на всю семью в рамках экспериментальной программы. Она предусматривает единую выплату вместо нескольких отдельных соцвыплат.