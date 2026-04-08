В "Укрэнерго" анонсировали вечерние отключения света и объяснили причины

"Причина применения ограничений — последствия предыдущих российских атак на энергообъекты и обусловленный ими дефицит мощности в энергосистеме в условиях высокого уровня энергопотребления", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

В компании отметили, что объем прогнозируемых на сегодня мер ограничения будет увеличен. А это значит, что в вечерний период максимального энергопотребления — с 19:00 до 22:00 — во всех регионах Украины вынужденно будут применяться графики почасовых отключений.

"Время и продолжительность обесточиваний по своему адресу — узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", — отметили в "Укрэнерго".

И попросили максимально ограничить пользование мощными электроприборами в вечерние часы. А когда электроэнергия появляется по графику — потреблять ее экономно.

Также в "Укрэнерго" сообщили, почему на этой неделе для украинских потребителей снова стали актуальными графики почасовых отключений: причина вынужденного введения мер ограничения сейчас — та же самая, что и зимой: дефицит мощности в энергосистеме, обусловленный последствиями российских обстрелов. Однако, по сравнению с ситуацией в холодное время года, нынешние отключения имеют свою специфику:

В "Укрэнерго" объяснили, почему должны отключать свет Фото: Укрэнерго

отопительный сезон уже завершился, но температурные колебания бывают достаточно ощутимыми, что побуждает потребителей к использованию электрообогревателей. Это — существенная дополнительная нагрузка на энергосистему;

весной начинают отключаться для осуществления плановых ремонтов энергоблоки атомных электростанций. Календарь ремонтных работ зависит от цикла отработки ядерного топлива и составляется заранее. Соответственно — доступная мощность внутренней генерации в энергосистеме уменьшается;

после завершения отопительного сезона ощутимо снижается уровень генерации на ТЭЦ. Только небольшая их часть способна вырабатывать электроэнергию отдельно — без технологического цикла нагрева воды в системах централизованного отопления;

объем импорта электроэнергии в весенний период тоже ощутимо меньше, чем зимой. Это обусловлено ценовой ситуацией на рынках Украины и соседних государств ЕС;

весной существенно возрастает эффективность работы солнечных электростанций. Поэтому — в ясную погоду в дневной зоне в энергосистеме может возникать избыток мощности, а утром и вечером и в облачные дни (в часы пикового потребления и периоды низкой эффективности работы СЭС) — сохраняется дефицит и необходимость отключений;

Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, нанося ущерб как объектам генерации, так и сетям передачи и распределения электроэнергии.

"Учитывая все перечисленное, потребность в применении мер ограничения, к сожалению, периодически возникает. Чтобы сделать продолжительность вынужденных обесточиваний максимально короткой — пожалуйста, прислушивайтесь к советам энергетиков", — резюмировали энергетики.

3 апреля тоже произошли непрогнозируемые отключения. Сначала 2 апреля вечером стало известно, что на 3 апреля запланированы отключения света с 07:00 до 11:00. Причиной называли последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Также сообщалось, что на украинских АЭС начали ремонты энергоблоков. Уже два энергоблока АЭС вывели в плановые ремонты, что уменьшило доступный объем базовой генерации электроэнергии.