В "Укренерго" анонсували вечірні відключення світла та пояснили причини

У компанії заявили, що у вечірній період максимального енергоспоживання – з 19:00 до 22:00 – в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень.

"Причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергооб'єкти та зумовлений ними дефіцит потужності в енергосистемі в умовах високого рівня енергоспоживання", — сказано у повідомленні "Укренерго".

"Час і тривалість знеструмлень за своєю адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - зауважили в "Укренерго".

Та попросили максимально обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години. А коли електроенергія з'являється за графіком – споживати її ощадливо.

Також в "Укренерго" повідомили, чому цього тижня для українських споживачів знову стали актуальними графіки погодинних відключень: причина вимушеного запровадження заходів обмеження зараз – та ж сама, що і взимку: дефіцит потужності в енергосистемі, зумовлений наслідками російських обстрілів. Однак, порівняно із ситуацією в холодну пору року, нинішні відключення мають свою специфіку:

В "Укренерго" пояснили, чому мають відключати світло Фото: Укренерго

опалювальний сезон вже завершився, але температурні коливання бувають досить відчутними, що спонукає споживачів до використання електрообігрівачів. Це – суттєве додаткове навантаження на енергосистему;

навесні починають відключатись для здійснення планових ремонтів енергоблоки атомних електростанцій. Календар ремонтних робіт залежить від циклу відпрацювання ядерного палива і складається заздалегідь. Відповідно – доступна потужність внутрішньої генерації в енергосистемі зменшується;

після завершення опалювального сезону відчутно знижується рівень генерації на ТЕЦ. Тільки невелика їх частина здатна виробляти електроенергію окремо – без технологічного циклу нагріву води в системах централізованого опалення;

обсяг імпорту електроенергії у весняний період теж відчутно менший, ніж взимку. Це зумовлено ціновою ситуацією на ринках України та сусідніх держав ЄС;

навесні суттєво зростає ефективність роботи сонячних електростанцій. Відтак – у ясну погоду в денній зоні в енергосистемі може виникати надлишок потужності, а вранці й увечері та у хмарні дні (в години пікового споживання та періоди низької ефективності роботи СЕС) – зберігається дефіцит та необхідність відключень;

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, завдаючи шкоди як об’єктам генерації, так і мережам передачі та розподілу електроенергії.

"Враховуючи все перелічене, потреба у застосуванні заходів обмеження, на жаль, періодично виникає. Щоб зробити тривалість вимушених знеструмлень максимально короткою – будь ласка, дослухайтесь до порад енергетиків", - резюмували енергетики.

3 квітня теж відбулися непрогнозовані відключення. Спочатку 2 квітня ввечері стало відомо, що на 3 квітня заплановані відключення світла з 07:00 до 11:00. Причиною називали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Також повідомлялося, що на українських АЕС почали ремонти енергоблоків. Уже два енергоблоки АЕС вивели в планові ремонти, що зменшило доступний обсяг базової генерації електроенергії.