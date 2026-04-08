Графики отключений на 9 апреля: энергетики сообщили, как будут выключать свет в трех областях

ДТЭК опубликовал графики отключений света на 9 апреля для Днепропетровской и Киевской областей. Также свет будут отключать на Львовщине.

Энергетики сообщили, что Одесская область почти круглосуточно находится под ударами врага. К вечеру 8 апреля серьезно пострадал энергетический объект ДТЭК.

"Наши бригады уже на месте — осматривают поврежденное оборудование. Как только позволит ситуация с безопасностью, начнем ремонт. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", — сообщили в ДТЭК.

Графики отключений света во Львовской области и Львове на 9 апреля

Графики отключений света на 9 апреля для 1-6 очередей во Львовской области

Графики отключений света в Днепропетровской области на 9 апреля

Графики отключений света на 9 апреля для 1-3 очередей в Днепропетровской области

Графики отключений света на 9 апреля для 4-6 очередей в Днепропетровской области

Графики отключений света в Киевской области на 9 апреля

Графики отключений света на 9 апреля для 1-3 очередей в Киевской области

Графики отключений света на 9 апреля для 4-6 очередей в Киевской области

Напомним, сообщалось, что на украинских АЭС начали ремонты энергоблоков. Уже два энергоблока АЭС вывели в плановые ремонты, что уменьшило доступный объем базовой генерации электроэнергии.

Также свет отключали 8 апреля. В "Укрэнерго" подробно рассказали о причинах применения графиков.