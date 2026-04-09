Украинцы не уходят на пенсию: в стране растет количество работающих пенсионеров, — нардеп

В Украине формально пенсионный возраст не повышается, но украинцы работают дольше, что также вызвано войной и нехваткой рабочих рук на рынке.

Поэтому в стране растет количество работающих пенсионеров. Но повышение пенсионного возраста в Украине все же происходит де-факто из-за требований к страховому стажу. Такое заявление сделал нардеп, первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в интервью изданию"Укринформ".

По его мнению, ходить на работу после достижения 60 лет — это нормальная практика в ЕС и США.

"Если человек не имеет соответствующего трудового стажа, он продолжает работать дальше. Каждый из тех, кто получает минимальную пенсию в почти 2 600 гривен — а это до двух миллионов украинцев — также пытается работать. И работодатели из-за дефицита кадров вынуждены возвращаться к пенсионерам, которые по состоянию здоровья еще хотят работать", — говорит Цимбалюк.

По его словам, Рада этого созыва голосовать за повышение пенсионного возраста на законодательном уровне не будет. Сейчас такой вопрос даже не рассматривают, ведь это было бы крайне непопулярным решением в стране.

"После завершения войны нам нужно будет еще больше рабочей силы. Смогут ли работодатели платить зарплату на том уровне, на котором захотят демобилизованные военные — это тоже вопрос", — заявил Цимбалюк.

Напомним, что Рада упростила подтверждение стажа. Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании относительно подтверждения страхового стажа" приняла Верховная Рада 9 апреля. За него проголосовали 242 народных депутата, написал в Telegram парламентарий Алексей Гончаренко.

Закон направлен на совершенствование правовых механизмов подтверждения страхового стажа и упрощение процедур назначения и перерасчета пенсий для лиц, у которых отсутствуют необходимые документы из-за потери архивов, ликвидации предприятий, временной оккупации территорий и тому подобное.

Также 169 тысяч украинцев не получают пенсии, среди причин сложные процедуры и отсутствие взаимодействия между государственными реестрами. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.