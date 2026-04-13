В последние годы украинский бизнес все активнее интегрируется в глобальные правила и пытается качественно конкурировать с иностранными компаниями как на национальном, так и на международных рынках. Однако часто именно системный бизнес оказывается в зоне риска. Фокус поговорил с адвокатом о том, почему прозрачные компании становятся мишенями недобросовестных контрагентов и как этого избежать.

Украинский бизнес в последние годы существенно изменился. Компании интегрируются в глобальные правила, внедряют комплаенс, структурируют процессы и строят репутацию. Но именно эти сильные стороны все чаще становятся точкой уязвимости.

"Особенность национальной бизнес-среды заключается в том, что именно эти качества — системность, прогнозируемость и правовая прозрачность — все чаще делают такие компании удобными целями для недобросовестных контрагентов", — комментирует ситуацию адвокат, партнер VB Partners Александр Лукьяненко.

Конфликты, которые создают намеренно

Речь идет не об обычных хозяйственных спорах, а об искусственно созданных ситуациях давления. Формально все выглядит как обычный бизнес-конфликт, но на практике это и есть инструмент влияния.

"Классические хозяйственные споры — это естественная часть бизнеса, но речь идет о сознательно сконструированных конфликтах, где одна из сторон изначально действует недобросовестно", — объясняет эксперт.

Особенность национальной бизнес-среды заключается в том, что именно эти качества — системность, прогнозируемость и правовая прозрачность — все чаще делают такие компании удобными целями для недобросовестных контрагентов

Наличие даже формальных договорных отношений, по его словам, дает контрагентам возможность инициировать иски о взыскании задолженности, которая может не иметь фактического основания, или заявлять об упущенной выгоде, апеллируя к гипотетическим доходам.

Такие требования сложно опровергать, ведь они часто базируются не на фактах, а на предположениях и экономических моделях, которые допускают разное толкование. В результате даже безосновательный спор превращается в инструмент давления — финансового, временного и репутационного.

Адвокат объяснил, почему именно системный и прозрачный бизнес оказывается в зоне риска

Когда бизнес-конфликт переходит в криминал

Второй уровень давления, по словам адвоката, — криминализация.

"Подача заявлений в правоохранительные органы с обвинениями в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением или других экономических преступлениях создает дополнительный рычаг влияния на компанию и ее менеджмент", — объясняет он.

Даже при отсутствии реальных оснований для уголовного производства такая ситуация способна парализовать операционную деятельность. Обыски, изъятие документов, аресты активов… Все это становится частью давления, которое усиливается информационными атаками.

Почему под ударом именно "правильный" бизнес

Парадокс заключается в том, что наиболее уязвимыми становятся именно системные компании.

"Во-первых, такие компании имеют ресурсы, что делает их привлекательными для финансового давления".

"Во-вторых, их публичность означает повышенную чувствительность к репутационным рискам".

"В-третьих, сложность бизнес-процессов иногда затрудняет быстрое реагирование".

Публичность компании означает повышенную чувствительность к репутационным рискам. Даже безосновательные обвинения могут влиять на партнеров, инвесторов и клиентов

В таких условиях защита выходит за пределы классической юридической функции. Речь идет о системном подходе к управлению рисками, интегрированном во все уровни деятельности компании.

Как не попасть в "судебный ад"

В новых условиях классической юридической функции уже недостаточно. Эксперт говорит о системной модели защиты.

Причины, почему именно системный и прозрачный бизнес оказывается в зоне риска, очевидны. Прежде всего, такие компании имеют ресурсы, что делает их привлекательными для финансового давления или недобросовестного обогащения

"Защита выходит за пределы классической юридической функции. Речь идет о системном подходе к управлению рисками".

Ключевую роль играет качество договоров

"Договоры должны не только фиксировать договоренности, но и предусматривать потенциальные сценарии конфликтов, четко определять порядок подтверждения выполнения обязательств, механизмы урегулирования споров и ответственность сторон. Любая неопределенность или двусмысленность в формулировках создает пространство для злоупотреблений", — пояснил Лукьяненко.

Глубокий анализ контрагентов до начала сотрудничества

Проверка истории судебных споров, структуры собственности, деловой репутации и связей позволяет выявить риски на раннем этапе. В современных условиях due diligence перестает быть формальностью и становится одним из ключевых инструментов безопасности бизнеса.

Надлежащее документирование всех процессов

Полный и системный учет первичных документов, фиксация коммуникаций, использование электронной подписи и систем хранения данных формируют доказательную базу, которая часто становится решающей в споре. Во многих случаях именно качество доказательств определяет результат судебного или уголовного производства.

Адекватное противодействие криминальному давлению

Ключевым является правильное процессуальное поведение: немедленное привлечение адвокатов, контроль за действиями правоохранительных органов, обжалование незаконных решений, а также параллельная работа с бизнес-сообществом и профильными организациями. Публичность в таких кейсах часто становится инструментом защиты.

Четкая и прозрачная коммуникационная политика

Компания должна быть готова объяснять свою позицию партнерам, клиентам и обществу и оперативно реагировать на информационные атаки.

В итоге, защита бизнеса в Украине сегодня — это многоуровневая система. Она начинается с договора, проходит через выбор контрагентов и внутренние процессы и завершается способностью действовать в условиях конфликта и публичного давления. Чем раньше компания начинает строить эту систему, тем меньше шансов, что она станет легкой целью для недобросовестных контрагентов.

