Впродовж останніх років український бізнес дедалі активніше інтегрується у глобальні правила та намагається якісно конкурувати з іноземними компаніями як на національному, так і на міжнародних ринках. Проте часто саме системний бізнес опиняється в зоні ризику. Фокус поговорив з адвокатом про те, чому прозорі компанії стають мішенями недобросовісних контрагентів і як цього уникнути.

Український бізнес впродовж останніх років суттєво змінився. Компанії інтегруються у глобальні правила, впроваджують комплаєнс, структурують процеси та будують репутацію. Але саме ці сильні сторони дедалі частіше стають точкою вразливості.

"Особливість національного бізнес-середовища полягає в тому, що саме ці якості — системність, прогнозованість і правова прозорість – дедалі частіше роблять такі компанії зручними цілями для недобросовісних контрагентів", — коментує ситуацію адвокат, партнер VB Partners Олександр Лук’яненко.

Конфлікти, які створюють навмисно

Йдеться не про звичайні господарські спори, а про штучно створені ситуації тиску. Формально все виглядає як звичайний бізнес-конфлікт, але на практиці це і є інструмент впливу.

"Класичні господарські спори — це природна частина бізнесу, але йдеться про свідомо сконструйовані конфлікти, де одна зі сторін із самого початку діє недобросовісно", — пояснює експерт.

Наявність навіть формальних договірних відносин, за його словами, дає контрагентам можливість ініціювати позови про стягнення заборгованості, яка може не мати фактичного підґрунтя, або заявляти про упущену вигоду, апелюючи до гіпотетичних доходів.

Такі вимоги складно спростовувати, адже вони часто базуються не на фактах, а на припущеннях та економічних моделях, які допускають різне тлумачення. У результаті навіть безпідставний спір перетворюється на інструмент тиску — фінансового, часового та репутаційного.

Адвокат пояснив, чому саме системний і прозорий бізнес опиняється в зоні ризику

Коли бізнес-конфлікт переходить у кримінал

Другий рівень тиску, за словами адвоката, — криміналізація.

"Подання заяв до правоохоронних органів із звинуваченнями у шахрайстві, зловживанні службовим становищем чи інших економічних злочинах створює додатковий важіль впливу на компанію та її менеджмент", — пояснює він.

Навіть за відсутності реальних підстав для кримінального провадження така ситуація здатна паралізувати операційну діяльність. Обшуки, вилучення документів, арешти активів… Усе це стає частиною тиску, який підсилюється інформаційними атаками.

Чому під ударом саме "правильний" бізнес

Парадокс полягає у тому, що найбільш вразливими стають саме системні компанії.

"По-перше, такі компанії мають ресурси, що робить їх привабливими для фінансового тиску".

"По-друге, їхня публічність означає підвищену чутливість до репутаційних ризиків".

"По-третє, складність бізнес-процесів інколи ускладнює швидке реагування".

У таких умовах захист виходить за межі класичної юридичної функції. Йдеться про системний підхід до управління ризиками, інтегрований у всі рівні діяльності компанії.

Як не потрапити у "судове пекло"

У нових умовах класичної юридичної функції вже недостатньо. Експерт каже про системну модель захисту.

Причини, чому саме системний і прозорий бізнес опиняється в зоні ризику, є очевидними. Передусім, такі компанії мають ресурси, що робить їх привабливими для фінансового тиску або недобросовісного збагачення

"Захист виходить за межі класичної юридичної функції. Йдеться про системний підхід до управління ризиками".

Ключову роль відіграє якість договорів

"Договори мають не лише фіксувати домовленості, а й передбачати потенційні сценарії конфліктів, чітко визначати порядок підтвердження виконання зобов’язань, механізми врегулювання спорів та відповідальність сторін. Будь-яка невизначеність або двозначність у формулюваннях створює простір для зловживань", — пояснив Лук’яненко.

Глибокий аналіз контрагентів до початку співпраці

Перевірка історії судових спорів, структури власності, ділової репутації та зв’язків дозволяє виявити ризики на ранньому етапі. У сучасних умовах due diligence перестає бути формальністю і стає одним із ключових інструментів безпеки бізнесу.

Належне документування всіх процесів

Повний і системний облік первинних документів, фіксація комунікацій, використання електронного підпису та систем зберігання даних формують доказову базу, яка часто стає вирішальною у спорі. У багатьох випадках саме якість доказів визначає результат судового або кримінального провадження.

Адекватна протидія кримінальному тиску

Ключовою є правильна процесуальна поведінка: негайне залучення адвокатів, контроль за діями правоохоронних органів, оскарження незаконних рішень, а також паралельна робота з бізнес-спільнотою та профільними організаціями. Публічність у таких кейсах часто стає інструментом захисту.

Чітка і прозора комунікаційна політика

Компанія має бути готовою пояснювати свою позицію партнерам, клієнтам і суспільству та оперативно реагувати на інформаційні атаки.

У підсумку, захист бізнесу в Україні сьогодні — це багаторівнева система. Вона починається з договору, проходить через вибір контрагентів і внутрішні процеси та завершується здатністю діяти в умовах конфлікту і публічного тиску. Чим раніше компанія починає будувати цю систему, тим менше шансів, що вона стане легкою ціллю для недобросовісних контрагентів.

Нагадаємо, раніше економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ вкотре привернув увагу до теми нових податків в Україні.

На його думку, вони не принесуть тієї користі, на яку розраховує Кабмін. Проте негативний ефект на ситуацію в країні вони матимуть: зруйнують малий бізнес, або заженуть його в тінь.