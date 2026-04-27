В Украине хотят запретить сигареты, вейпы и кальяны лицам до 17 лет: детали законопроекта

Верховная Рада Украины решила бороться с употреблением табачных изделий среди подростков и намерена на законодательном уровне запретить им курить сигареты, вейпы и кальян до 17 лет. Проект закона уже отправлен на рассмотрение профильного комитета.

Законопроект, который уже появился на сайте парламента, направлен на уменьшение заболеваемости и смертности, связанных с курением, особенно среди детей и молодежи.

Инициатором законопроекта выступил глава подкомитета по вопросам физической культуры и массового спорта Комитета Верховной Рады Украины по молодежи и спорту Георгий Мазурашу.

Он предлагает по примеру Великобритании, где подобная норма действует для граждан с датой рождения после 1 января 2009 года, запретить курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без них сгорания, кальянов подросткам, не достигшим 17-летнего возраста.

Відео дня

В пояснительной записке подчеркивается, что каждая выкуренная сигарета сокращает продолжительность жизни на 20 минут.

Отметим, что с 1 января 2025 года в Бельгии запретили продажу одноразовых электронных сигарет. Этот шаг был призван защитить молодежь от никотиновой зависимости и минимизировать вред для окружающей среды.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке, анонсируя запрет еще в 2024-м, назвал электронные сигареты "чрезвычайно вредным" продуктом, который угрожает здоровью людей и окружающей среде. Он подчеркивал, что вейпы являются продуктом "для привлечения новых потребителей" и упомянул об "опасных химических отходах", которые присутствуют в дешевых и широко доступных одноразовых электронных сигаретах.

