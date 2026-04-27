В Україні хочуть заборонити цигарки, вейпи та кальяни особам до 17 років: деталі законопроєкту

Верховна Рада України вирішила боротися з вживанням тютюнових виробів серед підлітків і має намір на законодавчому рівні заборонити їм палити сигарети, вейпи і кальян до 17 років. Проєкт закону вже відправлено на розгляд профільного комітету.

Законопроєкт, який уже з'явився на сайті парламенту, спрямований на зменшення захворюваності та смертності, пов'язаних із курінням, особливо серед дітей та молоді.

Ініціатором законопроєкту виступив голова підкомітету з питань фізичної культури та масового спорту Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу.

Він пропонує за прикладом Великої Британії, де подібна норма діє для громадян із датою народження після 1 січня 2009 року, заборонити паління, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних із їхнім вживанням, трав'яних виробів для паління, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння, кальянів підліткам, які не досягли 17-річного віку.

У пояснювальній записці підкреслюється, що кожна викурена сигарета скорочує тривалість життя на 20 хвилин.

Зазначимо, що з 1 січня 2025 року в Бельгії заборонили продаж одноразових електронних сигарет. Цей крок був покликаний захистити молодь від нікотинової залежності та мінімізувати шкоду для довкілля.

Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбруке, анонсуючи заборону ще 2024-го, назвав електронні сигарети "надзвичайно шкідливим" продуктом, що загрожує здоров'ю людей і довкіллю. Він наголошував, що вейпи є продуктом "для приваблення нових споживачів" і згадав про "небезпечні хімічні відходи", які присутні в дешевих і широко доступних одноразових електронних сигаретах.

