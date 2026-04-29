Госдолг Украины на одного человека превысил 7 200 долларов. Эксперт объяснил, почему эти деньги не придется платить напрямую, но украинцы все равно будут чувствовать долговую нагрузку.

Государственный долг Украины в пересчете на одного жителя за последние 15 лет вырос почти в восемь раз. Если в 2010 году условная доля долга на одного украинца составляла около 900 долларов, то в 2025-2026 годах этот показатель превысил 7 200 долларов. Такую оценку обнародовал экономист Олег Белинский.

По его словам, нынешний госдолг Украины на одного жителя уже равен примерно 1,2-1,3 годовой зарплаты. То есть в среднем украинцу нужно более чем год работать, чтобы условно покрыть свою часть долга государства.

Для сравнения, в Польше долг на одного жителя составляет примерно 0,7-0,8 годовой зарплаты. То есть меньше года работы. Похожая ситуация в Румынии и Чехии, ведь там около 0,6-0,7 годового дохода.

Олег Белинский отметил, что показатель, превышающий один год, обычно свидетельствует либо о наличии структурных проблем в экономике, либо о ее специфической модели. Вместе с тем ключевая особенность Украины заключается в темпе, ведь этот уровень государственного долга был достигнут за несколько лет, тогда как в большинстве европейских государств такой показатель формировался десятилетиями.

В Украине госдолг в пересчете на одного жителя превысил 7 200 долларов

Государственный долг Украины — придется ли каждому платить по $7200

Никто не будет требовать от граждан напрямую оплатить условные 7200 долларов долга, ведь государственный долг не является личным кредитом украинцев. Однако это не означает, что госдолг Украины не касается обычных семей.

"Иллюзия, что долг вас "не касается", — опасна. Он возвращается к вам другим путем: через бюджет", — рассказал директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин в комментарии Фокусу.

По словам эксперта, по состоянию на конец 2025 года совокупный госдолг Украины превысил 9 трлн грн, или около $213 млрд. При этом только на его обслуживание в 2026 году может уйти 1,17 трлн грн. Это огромный ресурс, который государство не сможет направить на больницы, школы, дороги, социальные выплаты или восстановление инфраструктуры.

Последствия роста государственного долга украинцы могут ощутить через:

увеличение налогов, ведь государству нужны дополнительные поступления, чтобы обслуживать долговые обязательства;

сокращение субсидий и льгот — более дешевые коммунальные тарифы, медицина и образование становятся роскошью;

ослабление гривны, поскольку внешний долг деноминирован преимущественно в валюте, и девальвация мгновенно удорожает его;

меньше государственных инвестиций — восстановление инфраструктуры откладывается, а бизнес-среда деградирует.

"То есть: вы не выплачиваете долг прямо, но выплачиваете его ежедневно — из-за более дорогих услуг, более высоких акцизов, недофинансированной медицины и более медленного роста зарплат в бюджетной сфере", — пояснил Дмитрий Чурин.

Что больше повлияло — война или сокращение населения

На резкий рост государственного долга Украины повлияли сразу два фактора — полномасштабная война и сокращение населения. В то же время, как отметил эксперт, их вес разный: главной причиной остается именно война.

"В 2021 году госдолг составлял лишь 49% ВВП, тогда как к концу 2025-го он вырос до 98,4% ВВП. По прогнозам, в 2026 году этот показатель может превысить 108% ВВП. То есть долг фактически увеличился в разы, и это прежде всего следствие российского вторжения", — рассказал Дмитрий Чурин.

Однако в расчете на одного человека ситуацию значительно ухудшает демография. До полномасштабной войны в Украине проживало около 41 млн человек, тогда как сейчас на подконтрольной территории — примерно 29 млн. Поэтому государственный долг делится на меньшее количество населения, а условная нагрузка на каждого украинца растет еще быстрее.

Именно поэтому показатель долга на одного человека вырос с около 900 долларов в 2010 году до более 7 200 долларов в 2025-2026 годах.

"Математика жестокая: если числитель (долг) растет, а знаменатель (население) падает, результат — двойной удар. Грубо говоря: примерно 70% прироста долга на душу населения — это сама война, еще 30% — демографический коллапс", — пояснил эксперт.

Грозит ли Украине долговой кризис

Несмотря на стремительный рост государственного долга Украина пока не находится в долговом кризисе, однако уже приблизилась к опасной черте.

"Украина находится не в долговом кризисе в классическом понимании, но стоит на его краю", — сообщил эксперт.

Он пояснил, что классический долговой кризис наступает тогда, когда государство уже не способно обслуживать свои долговые обязательства и вынуждено объявлять дефолт. Украина пока этого сценария избегает, ведь значительная часть государственного долга приходится на льготные кредиты от партнеров — ЕС, МВФ, США и стран G7. Такие займы имеют низкие ставки и длительные сроки погашения. К тому же, по данным Минфина, средний срок погашения долга вырос, а его стоимость снизилась, что является позитивным сигналом.

В то же время ситуация имеет несколько серьезных рисков:

уровень госдолга в 98,4% ВВП уже приближается к критической черте. МВФ считает уровень более 90% ВВП системно опасным для развивающихся стран;

в 2026-2028 годах долговые выплаты могут составлять около 10% ВВП ежегодно. Для экономики, которая работает в условиях войны, это чрезвычайно тяжелая нагрузка;

Украина сильно зависит от внешней финансовой поддержки. Если союзники сократят помощь, дефицит бюджета может стать значительно сложнее контролировать.

"Украина избегает долгового кризиса не столько благодаря собственной финансовой устойчивости, сколько благодаря геополитической поддержке Запада. Если переговоры о мире затянутся еще на 2-3 года, а помощь сократится, риски резко возрастут. Тогда вопрос "является ли это долговым кризисом" перестанет быть риторическим", — отметил Дмитрий Чурин.

