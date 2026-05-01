Тысячи женщин в Украине не получают выплаты на детей с января: в Правительстве объяснили, что произошло

Украинское правительство в апреле на выплаты для детей в возрасте до одного года направило 1,3 млрд грн.

Более 3 000 женщин в Украине, которые в январе подавали заявки на выплату 7 000 гривен помощи при рождении ребенка, до сих пор не получили денег. На это сообщение отреагировал министр социальной политики Денис Улютин во время часа вопросов к правительству. По его словам, причиной стала техническая ошибка. Об этом он рассказал во время прямой трансляции из парламента.

В частности, нардеп Роман Грищук рассказал об обращении от 3 000 женщин, которые до сих пор не получили средства на детей по своим заявкам, которые они подали в январе этого года.

"Там была техническая ошибка. При открытии счетов была ошибка именно в этой части. Вчера это "полечили" и передали эти выплаты на "Ощадбанк", уже скоро распределят по счетам", — пояснил Улютин.

По его словам, сейчас в министерстве работают над усовершенствованием этой программы и рассматривают возможность подавать заявки на впилаты онлайн через "Дію".

Кроме этого в Украине могут ввести единую карточку для всех выплат на детей, в частности, помощи при рождении ребенка, "Пакета малыша", "Пакета школьника" и тому подобное.

Также он сообщил, что в апреле на выплаты для детей в возрасте до одного года направили 1,3 млрд грн, а на программу "еЯсла" — 78 млн грн.

Напомним, что стало известно, какой будет пенсия при зарплате в 30 тысяч гривен. Трудовой стаж — главный критерий размера пенсии в Украине. С 1 января 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет украинцам необходимо иметь не менее 33 лет стажа. В случае нехватки стажа человек может уйти на пенсию в 63 или в 65 лет, сообщает Пенсионный фонд Украины. От его размера зависит и то, какой будет пенсия.

Также выплаты пенсий в Украине останавливают из-за непрохождения физической идентификации. Некоторые пенсионеры могут столкнуться с приостановлением выплат. Чаще всего речь идет о тех, кто проживает на временно оккупированных территориях или находится за границей.