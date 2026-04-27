Пенсия в Украине: какие выплаты будут при зарплате в 30 тысяч гривен

Трудовой стаж – главный критерий размера пенсии в Украине. С 1 января 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет украинцам необходимо иметь не менее 33 лет стажа.

В случае нехватки стажа человек может пойти на пенсию в 63 или в 65 лет, сообщает Пенсионный фонд Украины. От его размера зависит и то, какой будет пенсия.

В 2026 году выйти на пенсию в 63 года смогут те, у кого стаж не менее 23 лет, а в 65 те, кто имеет 15 лет стажа.

Если же у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат.

Отметим, что каждый следующий год до 2028 года эти цифры будут увеличиваться на год, и в 2028 году для выхода на пенсию нужно будет 35 лет стажа.

Какой будет пенсия при зарплате в 30 тысяч гривен

В случае, если у человека заработная плата 30 тысяч гривен, и в возрасте 60 лет он имеет 33 года трудового стажа, то его пенсия ориентировочно составит 10,9 тысяч гривен.

В мае пенсия вырастет у граждан старше 65 лет. Это решение реализуется через базовый механизм государственных гарантий, которым предусмотрен минимальный размер пенсии. Согласно ему, минимальная пенсия для людей 65+ должна составлять 40% от минимальной заработной платы, установленной на соответствующий год.

На 2026 год минимальная зарплата была повышена до 8 647 гривен, поэтому минимальный базовый гарантированный уровень пенсии должен составлять 3 458 гривен.

На повышение могут претендовать неработающие пенсионеры старше 65 лет и те, которые имеют необходимый страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет — для женщин.

Не стоит забывать, что ошибки в трудовой книжке могут стоить нескольких лет стажа и уменьшить размер пенсии.

В Пенсионном фонде проверяют каждую запись в трудовых книжках, и даже незначительные расхождения могут повлиять на общий стаж. В частности, с 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 33 года страхового стажа, а это значит, что каждый пропущенный год становится критическим.

