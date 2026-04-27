Пенсія в Україні: які виплати будуть при зарплаті в 30 тисяч гривень

Трудовий стаж — головний критерій розміру пенсії в Україні. З 1 січня 2026 року для виходу на пенсію в 60 років українцям необхідно мати не менше 33 років стажу.

У разі браку стажу людина може піти на пенсію в 63 або в 65 років, повідомляє Пенсійний фонд України. Від його розміру залежить і те, якою буде пенсія.

У 2026 році вийти на пенсію в 63 роки зможуть ті, у кого стаж не менше ніж 23 роки, а в 65 ті, хто має 15 років стажу.

Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Зазначимо, що кожен наступний рік до 2028 року ці цифри збільшуватимуться на рік, і 2028 року для виходу на пенсію потрібно буде 35 років стажу.

Якою буде пенсія за зарплати в 30 тисяч гривень

У разі, якщо у людини заробітна плата 30 тисяч гривень, і у віці 60 років вона має 33 роки трудового стажу, то її пенсія орієнтовно становитиме 10,9 тисяч гривень.

У травні пенсія зросте у громадян, старших за 65 років. Це рішення реалізується через базовий механізм державних гарантій, яким передбачено мінімальний розмір пенсії. Згідно з ним, мінімальна пенсія для людей 65+ має становити 40% від мінімальної заробітної плати, встановленої на відповідний рік.

На 2026 рік мінімальну зарплату було підвищено до 8 647 гривень, тож мінімальний базовий гарантований рівень пенсії має становити 3 458 гривень.

На підвищення можуть претендувати непрацюючі пенсіонери, старші за 65 років, і ті, що мають необхідний страховий стаж — не менше 35 років для чоловіків і 30 років — для жінок.

Не варто забувати, що помилки в трудовій книжці можуть коштувати кількох років стажу і зменшити розмір пенсії.

У Пенсійному фонді перевіряють кожен запис у трудових книжках, і навіть незначні розбіжності можуть вплинути на загальний стаж. Зокрема, з 2026 року для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати 33 роки страхового стажу, а це означає, що кожен пропущений рік стає критичним.

Нагадаємо, що українці, які народилися в період з 1965 по 1980 рік, ризикують масово не отримати право на пенсію в 60 років через відсутність страхового стажу.

