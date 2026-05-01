Тисячі жінок в Україні не отримують виплати на дітей з січня: в Уряді пояснили, що сталося

Український уряд у квітні на виплати для дітей віком до одного року спрямував 1,3 млрд грн.

Понад 3 000 жінок в Україні, які в січні подавали заявки на виплату 7 000 гривень допомоги при народженні дитини, досі не отримали грошей. На це повідомлення відреагував міністр соціальної політики Денис Улютін під час години запитань до уряду. За його словами, причиною стала технічна помилка. Про це він розповів під час прямої трансляції з парламенту.

Зокрема, нардеп Роман Грищук розповів про звернення від 3 000 жінок, які досі не отримали кошти на дітей за своїми заявками, що вони подали в січні цього року.

"Там була технічна помилка. При відкритті рахунків була помилка саме в цій частині. Вчора це "полікували" і передали ці виплати на "Ощадбанк", вже скоро розподілять по рахунках", — пояснив Улютін.

За його словами, наразі в міністерстві працюють над удосконаленням цієї програми та розглядають можливість подавати заявки на впилати онлайн через "Дію".

Окрім цього в Україні можуть запровадити єдину картку для всіх виплат на дітей, зокрема, допомоги при народженні дитини, "Пакунка малюка", "Пакунка школяра" тощо.

Також він повідомив, що у квітні на виплати для дітей віком до одного року спрямували 1,3 млрд грн, а на програму "єЯсла" — 78 млн грн.

Нагадаємо, що стало відомо, якою буде пенсія при зарплаті в 30 тисяч гривень. Трудовий стаж — головний критерій розміру пенсії в Україні. З 1 січня 2026 року для виходу на пенсію в 60 років українцям необхідно мати не менше 33 років стажу. У разі браку стажу людина може піти на пенсію в 63 або в 65 років, повідомляє Пенсійний фонд України. Від його розміру залежить і те, якою буде пенсія.

Також виплати пенсій в Україні зупиняють через непроходження фізичної ідентифікації. Деякі пенсіонери можуть зіткнутися із призупиненням виплат. Найчастіше йдеться про тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або перебуває за кордоном.