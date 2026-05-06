В течение полномасштабной войны в Украине доля России на африканском рынке пшеницы выросла от 13% до 32%, тогда как доля Украины упала примерно до 8%. Такая асимметрия создала структурную зависимость отдельных стран от одного поставщика.

Крупнейшим импортером пшеницы в мире по объему, в частности, в период 2023-2024 годов, является Египет. Страна неоднократно заявляла, что не будет принимать зерно, вывезенное Россией с украинских оккупированных территорий, и в то же время планирует наращивать поставки из Украины. Однако случай с судном ASOMATOS, которое на днях разгрузило в порту Абу-Кир более 26 900 тонн украинской пшеницы, ставит под сомнение эффективность этих ограничений и демонстрирует сложность контроля за происхождением зерна в международной торговле.

Это подтолкнуло Фокус обратиться к исследованию "The Russian Grain Trap" от экономистов Киевской школы экономики (KSE) и Freie Universität Berlin, авторы которого отмечают, что российский экспорт пшеницы постепенно превратился в инструмент геополитического влияния, в частности на страны Африки к югу от Сахары.

По оценкам экономистов, которые проанализировали данные 35 стран за 2005-2024 годы, ключевым фактором риска является не сам факт импорта зерна, а концентрация поставок и нестабильность потоков, прежде всего российских.

Современный аграрный рынок все больше превращается в элемент геополитики

Как "российская зерновая ловушка" влияет на стабильность

В материалах KSE и Freie Universität Berlin подчеркивается, что зависимость от российской пшеницы не меняет политические режимы напрямую, но постепенно подрывает стабильность из-за экономической уязвимости.

"Зависимость от российской пшеницы не имеет прямого влияния на тип политического режима, однако приводит к росту социально-экономических и политических рисков в случае нарушения экспортных потоков", — отмечают исследователи.

После 2014 года, когда российский экспорт стал нестабильным, страны-импортеры начали сталкиваться с фискальным давлением и продовольственными колебаниями. После 2022 года эти процессы только усилились из-за войны и перебоев логистики.

Египет как ключевой узел: порт Абу-Кир и похищенное Россией зерно из Украины

Отметим, что Египет является одним из крупнейших импортеров пшеницы в мире. В то же время именно в Египте зафиксировано по меньшей мере четыре случая в течение одного месяца, когда зерно с оккупированных территорий Украины попадало в порты страны. Последний произошел в порту Абу-Кир возле Александрии. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что судно ASOMATOS разгрузило 26,9 тыс. тонн пшеницы, которая, по данным Киева, была незаконно вывезена Россией с оккупированных территорий через Крым.

Грабеж — это не торговля, а соучастие лишь подпитывает дальнейшую агрессию

"Египет разрешил разгрузку несмотря на то, что украинская сторона предоставила полную информацию о происхождении груза и юридические основания для ареста судна", — написал Сибига.

Также он подчеркнул, что зерно транспортировалось через оккупированный Крым с привлечением подсанкционных структур, в частности компании "Agro-Frigat".

Вывоз зерна через Крым и теневая логистика РФ

Украинская сторона заявила, что схема поставок состоит из нескольких звеньев:

вывоз зерна с оккупированных территорий;

транспортировка через порты Крыма и Севастополя;

оформление как российского экспорта;

дальнейшие поставки в третьи страны, в частности в Египет.

Это создает механизм, который фактически позволяет "легализовать" краденую пшеницу через международные рынки.

Между тем аналитики KSE и Freie Universität Berlin отмечают, что российская "зерновая дипломатия" включает как коммерческие поставки, так и политические инструменты влияния. В частности, в исследовании упоминается, что Россия периодически предоставляет африканским странам "бесплатные" партии зерна как политический жест, сопровождающийся попытками влияния на международные голосования.

В обмен на сельхозсубсидии Россия пытается повлиять на голосование африканских стран в ООН по резолюциям против российского вторжения. Поэтому обещала 200 тыс. тонн бесплатного зерна шести африканским странам: Сомали, ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве, Эритрея

В этом контексте Египет становится важным транзитным и потребительским звеном, где пересекаются легальный российский экспорт, нелегально вывезенное украинское зерно и логистика через оккупированный Крым.

Украинское зерно и геополитический эффект

В отличие от российского экспорта, зависимость от украинской пшеницы, по данным исследования, не имеет статистически значимого влияния на политическую стабильность или уровень недоедания.

Это указывает на ключевое различие между российской зерновой стратегией, связанной с зависимостью и нестабильностью, и позицией Украины, которая больше ориентируется на диверсифицированные поставки без политического давления.

Согласно мнениям аналитиков, современный аграрный рынок все больше превращается в элемент геополитики. В этой системе вывоз зерна через Крым становится частью теневой логистики РФ, а украинское зерно — объектом как экономической, так и политической борьбы. Фактически формируется многоуровневая модель, где продовольствие используется как инструмент влияния — от Африки до Средиземноморья.

Напомним, ранее, в апреле 2026-го, российское грузовое судно ABINSK получило разрешение зайти и в израильский порт Хайфа, несмотря на то, что на его борту находилась значительная партия зерна с оккупированных территорий Украины, а именно более 43 тыс. тонн пшеницы, происхождение которой связывают с ВОТ.