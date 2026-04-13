Везли почти 44 тонны ворованного зерна из Украины: Израиль принял российское судно, — Яресько

Российский сухогруз ABINSK после длительного ожидания получил разрешение на заход в израильский порт Хайфа, несмотря на наличие на борту крупной партии зерна с оккупированных украинских территорий. Речь идет о более 43 тысячах тонн пшеницы, происхождение которой связывают с временно оккупированными регионами Украины.

Как сообщила журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько на своей странице в Facebook, судно ABINSK (IMO: 9303869) было принято в порту Хайфы (Израиль) с грузом пшеницы объемом 43 765,18 тонны. По ее данным, зерно было вывезено с оккупированных территорий Украины и доставлено к судну через якорную стоянку порта Кавказ.

Израильский порт принял российское судно с более 43 тысячами тонн зерна, вывезенного с оккупированных территорий Украины. Фото: Facebook

Судно находилось в ожидании разрешения на заход в израильский порт с 23 марта по 12 апреля — всего 21 день. В итоге израильская сторона предоставила разрешение на прием балкера.

По информации издания "Суспільне", сухогруз ранее фиксировали в оккупированной Керчи, откуда он вышел 17 марта 2026 года. Уже 12 апреля судно было принято в порту Хайфы.

Стоит заметить, что, по данным Службы внешней разведки Украины, вывоз зерна с временно оккупированных территорий, которое маскируется под продукцию российского происхождения, приобрело системный характер. Как добавляет издание Latifundist Media, в 2025 году из этих регионов было экспортировано более 2 миллионов тонн зерна, значительная часть которого проходила через инфраструктуру Севастополя и Керчи.

Сейчас официальной реакции со стороны Израиля на эту информацию нет — соответствующие заявления не обнародовались на сайте Министерства иностранных дел Израиля, а также отсутствуют комментарии со стороны Министерства транспорта или портовых администраций.

До этого Фокус писал, что Министерство финансов США исключило из санкционного списка три российских судна — Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay. Последнее, по данным украинской разведки, было причастно к вывозу украинского зерна с оккупированных территорий в иностранные порты.

Кроме того, в марте шведские правоохранители задержали в своих территориальных водах грузовое судно, которое подозревают в перевозке зерна, незаконно вывезенного из временно оккупированного Крыма. Известно, что судно находится под санкциями Украины и, по предварительной информации, может быть связано с российскими структурами.