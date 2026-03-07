Швеция задержала подсанкционное судно под флагом Гвинеи: оно направлялось из Крыма в Россию (фото)

6 марта шведские правоохранители перехватили в своих территориальных водах грузовое судно, которое подозревают в транспортировке зерна, незаконно вывезенного из временно оккупированного Крыма. В частности, этот корабль находится под санкциями Украины, а также, по предварительным данным, может быть связан с российскими структурами.

Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин на своей странице в X. По его словам, операцию провела Береговая охрана Швеции в сотрудничестве с национальной оперативной группой и другими государственными органами. В рамках этой операции силовики поднялись на борт подозрительного грузового судна, которое на момент проверки находилось в шведских водах и передвигалось под иностранным флагом.

Как отметил министр, судно привлекло внимание властей из-за нескольких обстоятельств, в частности:

оно внесено в украинский санкционный список, тогда как информация о его фактических владельцах остается непрозрачной;

у соответствующих служб возникли сомнения относительно наличия действующего страхования;

известно также, что еще недавно корабль ходил под российским флагом, однако летом сменил его на гвинейский.

Відео дня

"Расследование органа власти должно определить, соответствует ли судно, о котором идет речь, требованиям, установленным для плавания в наших водах. Меры против судов в шведских водах основываются на независимой правовой оценке органов власти. Учитывая серьезную проблему, которую создает теневой флот, правительство считает необходимой активную политику контрмер", — написал он в своей заметке.

В то же время дополнительную информацию обнародовал шведский телеканал SVT. По его информации, украинская сторона связывает это судно с возможным незаконным вывозом зерна из временно оккупированного Крыма. Сейчас корабль ходит под флагом Гвинеи, однако, по данным Береговой охраны, правомерность использования этого флага вызывает серьезные сомнения.

Пресс-секретарь Береговой охраны Маттиас Линдхольм пояснил, что государство имеет законные основания вмешаться, если возникают подозрения относительно реального статуса флага судна. По его словам, существуют основания полагать, что корабль мог использовать так называемый "ложный флаг".

По предварительным данным, на момент задержания судно было загружено зерном. Согласно заявленному маршруту, оно направлялось в российский Санкт-Петербург.

В свою очередь Telegram-канал "Крымский ветер" уточнил, что речь идет о сухогрузе CAFFA General Cargo Ship. По данным мониторинговой группы канала, это судно ранее фигурировало в перевозках зерна из оккупированного Крыма, в частности в Сирию.

Отмечается, что во время операции шведские силовые структуры привлекли не только вертолет, но и несколько патрульных катеров Береговой охраны. Среди них — KBV 499, KBV 496 и KBV 003, а также еще один катер, тип которого пока не уточняется.

Мониторинг движения судна показал, что оно отправилось из Касабланки в Марокко и, согласно плану рейса, должно было прибыть в Санкт-Петербург 10 марта. В то же время известно, что по крайней мере с 2017 года и до июня 2025-го корабль был зарегистрирован под российским флагом, после чего сменил его на гвинейский. Кроме того, в международной морской базе данных Equasis флаг судна обозначен как Guinea False, что может свидетельствовать о сомнительности его регистрации.

Напомним, что в декабре 2026 года шведские правоохранители провели операцию на борту российского грузового судна Adler, которое вызвало подозрения из-за возможной перевозки вооружений в Россию. Судно принадлежит российской компании "М Лизинг", которая находится под действием санкций США и ЕС. По данным экспертов, флот компании мог использоваться для транспортировки северокорейских боеприпасов, которые впоследствии применяются Россией в войне против Украины.

Однако впоследствии прокуратура Швеции приняла решение не начинать предварительное расследование о нарушении санкций и позволила Adler покинуть шведские воды.