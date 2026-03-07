Швеція затримала підсанкційне судно під прапором Гвінеї: воно прямувало з Криму до Росії (фото)

6 березня шведські правоохоронці перехопили у своїх територіальних водах вантажне судно, яке підозрюють у транспортуванні зерна, незаконно вивезеного з тимчасово окупованого Криму. Зокрема, цей корабель перебуває під санкціями України, а також, за попередніми даними, може бути пов’язаний із російськими структурами.

Про це повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін на своїй сторінці в X. За його словами, операцію провела Берегова охорона Швеції у співпраці з національною оперативною групою та іншими державними органами. У межах цієї операції силовики піднялися на борт підозрілого вантажного судна, яке на момент перевірки перебувало у шведських водах і пересувалося під іноземним прапором.

Як зазначив міністр, судно привернуло увагу влади через кілька обставин, зокрема:

воно внесене до українського санкційного списку, тоді як інформація про його фактичних власників залишається непрозорою;

у відповідних служб виникли сумніви щодо наявності чинного страхування;

відомо також, що ще донедавна корабель ходив під російським прапором, однак влітку змінив його на гвінейський.

"Розслідування органу влади має визначити, чи відповідає судно, про яке йде мова, вимогам, встановленим для плавання в наших водах. Заходи проти суден у шведських водах ґрунтуються на незалежній правовій оцінці органів влади. З огляду на серйозну проблему, яку створює тіньовий флот, уряд вважає необхідною активну політику контрзаходів", — написав він у своєму дописі.

Водночас додаткову інформацію оприлюднив шведський телеканал SVT. За його інформацією, українська сторона пов’язує це судно з можливим незаконним вивезенням зерна з тимчасово окупованого Криму. Наразі корабель ходить під прапором Гвінеї, однак, за даними Берегової охорони, правомірність використання цього прапора викликає серйозні сумніви.

Прессекретар Берегової охорони Маттіас Ліндхольм пояснив, що держава має законні підстави втрутитися, якщо виникають підозри щодо реального статусу прапора судна. За його словами, існують підстави вважати, що корабель міг використовувати так званий "хибний прапор".

За попередніми даними, на момент затримання судно було завантажене зерном. Відповідно до заявленого маршруту, воно прямувало до російського Санкт-Петербурга.

Своєю чергою Telegram-канал "Крымский ветер" уточнив, що йдеться про суховантаж CAFFA General Cargo Ship. За даними моніторингової групи каналу, це судно раніше фігурувало у перевезеннях зерна з окупованого Криму, зокрема до Сирії.

Зазначається, що під час операції шведські силові структури залучили не лише вертоліт, а й кілька патрульних катерів Берегової охорони. Серед них — KBV 499, KBV 496 та KBV 003, а також ще один катер, тип якого наразі не уточнюється.

Моніторинг руху судна показав, що воно вирушило з Касабланки в Марокко і, згідно з планом рейсу, мало прибути до Санкт-Петербурга 10 березня. Водночас відомо, що принаймні з 2017 року і до червня 2025-го корабель був зареєстрований під російським прапором, після чого змінив його на гвінейський. Крім того, у міжнародній морській базі даних Equasis прапор судна позначений як Guinea False, що може свідчити про сумнівність його реєстрації.

Нагадаємо, що в грудні 2026 року шведські правоохоронці провели операцію на борту російського вантажного судна Adler, яке викликало підозри через можливе перевезення озброєнь до Росії. Судно належить російській компанії "М Лізинг", яка перебуває під дією санкцій США та ЄС. За даними експертів, флот компанії міг використовуватися для транспортування північнокорейських боєприпасів, які згодом застосовуються Росією у війні проти України.

Однак згодом прокуратура Швеції ухвалила рішення не розпочинати попереднє розслідування щодо порушення санкцій і дозволила Adler залишити шведські води.