Шведи відпустили російське судно, що може перевозити боєприпаси з Північної Кореї

Прокуратура Швеції вирішила не розпочинати попереднє розслідування за підозрою в порушенні санкцій щодо російського вантажного судна "Адлер", яке стояло на якорі біля берегів Хьоганаса в ніч на неділю 21 грудня.

Йому дозволили покинути шведські води, і напередодні пізно ввечері воно почало рух у північно-західному напрямку під супроводом судна берегової охорони Швеції, повідомляє ресурс SVT.

"Судно прямує на північ, але не оголосило про свій пункт призначення, — заявив Фредрік Стрембек, прес-секретар Шведської морської адміністрації.

Контейнеровоз "Адлер" тримав на північ через Ересунд, коли в нього відмовив двигун. Після сигналу лиха рано вранці 20 грудня воно встало на якір біля півострова Кулла.

У ніч на 21-е грудня на російський борт піднялися співробітники шведської митної адміністрації та берегової охорони, щоб провести обшук. В операції також брала участь Національна оперативна група, Служба безпеки Швеції та прокуратура.

Після огляду судна Мартін Норелл, експерт шведської митниці, заявив, що воно не мало наміру заходити до Швеції.

"Але тепер до Швеції потрапили товари з третіх країн, тому тепер нам потрібно перевірити статус цих товарів", — пояснив він перевірку борту.

Судно покинуло узбережжя Швеції Фото: Marinetraffic

Міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін повідомив, що огляд проводили у співпраці з екіпажем.

Судно належить російській компанії M Leasing LLC, яка перебуває у санкційних списках США та ЄС. За попередньою інформацією, судна компанії перевозять північнокорейські боєприпаси, які Росія потім використовує у війні проти України.

Ця перевірка є однією із серії аналогічних перевірок, проведених протягом року у зв'язку з імовірною російською гібридною діяльністю або незаконним обігом зброї у водах Євросоюзу.

Нагадаємо, Україна атакувала танкер QENDIL російського тіньового флоту, завдавши удару дронами, коли борт перебував у нейтральних водах Середземного моря.

Також повідомлялося, що в Чорному морі біля берегів Туреччини загорілися два танкери Kairos і Virat, які перебували під санкціями Великої Британії та ЄС за участь у транспортуванні російської нафти.