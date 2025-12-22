Шведы отпустили российское судно, которое может перевозить боеприпасы из Северной Кореи

Прокуратура Швеции решила не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", которое стояло на якоре у берегов Хёганаса в ночь на воскресенье 21 декабря.

Ему разрешили покинуть шведские воды, и накануне поздно вечером оно начало движение в северо-западном направлении под сопровождением судна береговой охраны Швеции, сообщает ресурс SVT.

"Судно направляется на север, но не объявило о своем пункте назначения, – заявил Фредрик Стрембек, пресс-секретарь Шведской морской администрации.

Контейнеровоз "Адлер" держал на север через Эресунд, когда у него отказал двигатель. После сигнала бедствия рано утром 20 декабря оно встало на якорь у полуострова Кулла.

В ночь на 21-е декабря на российский борт поднялись сотрудники шведской таможенной администрации и береговой охраны, чтобы провести обыск. В операции также участвовала Национальная оперативная группа, Служба безопасности Швеции и прокуратура.

После досмотра судна Мартин Норелл, эксперт шведской таможни, заявил, что оно не собиралось заходить в Швецию.

"Но теперь в Швецию попали товары из третьих стран, поэтому теперь нам нужно проверить статус этих товаров", – объяснил он проверку борта.

Судно покинуло побережье Швеции Фото: Marinetraffic

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин сообщил, что досмотр проводился в сотрудничестве с экипажем.

Судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС. По предварительной информации, суда компании перевозят северокорейские боеприпасы, которые Россия затем использует в войне против Украины.

Эта проверка является одной из серии аналогичных проверок, проведенных в течение года в связи с предполагаемой российской гибридной деятельностью или незаконным оборотом оружия в водах Евросоюза.

