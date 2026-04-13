Везли майже 44 тонни краденого зерна з України: Ізраїль прийняв російське судно, — Яресько

Російський суховантаж ABINSK після тривалого очікування отримав дозвіл на захід до ізраїльського порту Хайфа, попри наявність на борту великої партії зерна з окупованих українських територій. Йдеться про понад 43 тисячі тонн пшениці, походження якої пов’язують із тимчасово окупованими регіонами України.

Як повідомила журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько на своїй сторінці у Facebook, судно ABINSK (IMO: 9303869) було прийняте у порту Хайфи (Ізраїль) із вантажем пшениці обсягом 43 765,18 тонни. За її даними, зерно було вивезене з окупованих територій України та доставлене до судна через якірну стоянку порту Кавказ.

Ізраїльський порт прийняв російське судно з понад 43 тисячами тонн зерна, вивезеного з окупованих територій України. Фото: Facebook

Судно перебувало в очікуванні дозволу на захід до ізраїльського порту з 23 березня до 12 квітня — загалом 21 день. У підсумку ізраїльська сторона надала дозвіл на прийом балкера.

За інформацією видання "Суспільне", суховантаж раніше фіксували в окупованій Керчі, звідки він вийшов 17 березня 2026 року. Вже 12 квітня судно було прийняте в порту Хайфи.

Варто зауважити, що, за даними Служби зовнішньої розвідки України, вивезення зерна з тимчасово окупованих територій, яке маскується під продукцію російського походження, набуло системного характеру. Як додає видання Latifundist Media, у 2025 році з цих регіонів було експортовано понад 2 мільйони тонн зерна, значна частина якого проходила через інфраструктуру Севастополя та Керчі.

Наразі офіційної реакції з боку Ізраїлю на цю інформацію немає — відповідні заяви не оприлюднювалися на сайті Міністерства закордонних справ Ізраїлю, а також відсутні коментарі з боку Міністерства транспорту чи портових адміністрацій.

До цього Фокус писав, що Міністерство фінансів США виключило зі санкційного списку три російські судна — Fesco Moneron, Fesco Magadan і Sv Nikolay. Останнє, за даними української розвідки, було причетне до вивезення українського зерна з окупованих територій до іноземних портів.

Крім того, у березні шведські правоохоронці затримали у своїх територіальних водах вантажне судно, яке підозрюють у перевезенні зерна, незаконно вивезеного з тимчасово окупованого Криму. Відомо, що судно перебуває під санкціями України і, за попередньою інформацією, може бути пов’язане з російськими структурами.