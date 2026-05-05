Уже 4 случай за месяц: РФ вывезла в Египет 26,9 тыс. тонн ворованного украинского зерна, — МИД

Украина заявила о новом случае поставки за границу зерна, которое, по данным Киева, было незаконно вывезено с оккупированных территорий. Речь идет о судне "ASOMATOS", которое разгрузило десятки тысяч тонн пшеницы в Египте, несмотря на предупреждение украинской стороны.

В заметке на странице в социальной сети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 5 мая написал, что судну "ASOMATOS" разрешили разгрузить 26,9 тысячи тонн украинской пшеницы в порту Абу-Кир. В общем, с начала апреля это уже четвертый подобный случай, когда похищенное зерно попадает в египетские порты.

Глава МИД уточнил, что судно получило разрешение на швартовку и разгрузку даже несмотря на то, что за несколько дней до этого Офис генерального прокурора Украины официально обратился в Министерство юстиции Египта с запросом о правовой помощи. Кроме того, украинская сторона передала всю необходимую информацию о происхождении груза, в частности данные о том, что зерно было экспортировано подсанкционной компанией "Agro-Frigat" через оккупированный Крым, а также предоставила юридические основания для ареста судна и груза.

Відео дня

"Украина — это страна, которая в течение многих лет выполняла роль надежного гаранта продовольственной безопасности для Египта, — и мы не понимаем, почему египетские партнеры благодарят нас, продолжая принимать похищенное украинское зерно", — говорится в его заметке.

Более того, министр напомнил, что Украина уже переживала трагедию массового голода из-за принудительного изъятия зерна в прошлом веке. Именно поэтому нынешние действия России, которая вывозит зерно с оккупированных территорий, вызывают особенно острую реакцию.

"Теперь, когда Москва снова ворует наше зерно, это вызывает у нас худшие воспоминания. Мы призываем наших египетских партнеров придерживаться международного права, собственных обещаний, данных нам, и принципов наших двусторонних отношений", — написал он.

Также в своей заметке он призвал Египет и другие государства соблюдать нормы международного права и собственных обязательств. В МИД подчеркнули, что имущество, вывезенное с оккупированных территорий, должно конфисковываться.

"Похищенное имущество с оккупированных территорий должно конфисковываться, а не приниматься. Грабеж — это не торговля, а соучастие только подпитывает дальнейшую агрессию", — добавил Андрей Сибига.

Напомним, в апреле российское грузовое судно ABINSK получило разрешение зайти в израильский порт Хайфа, несмотря на то, что на его борту находилась значительная партия зерна с оккупированных территорий Украины. Речь идет о более 43 тысячах тонн пшеницы, происхождение которой связывают с временно захваченными регионами.

Позже в Израиле раскритиковали министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, поскольку подобные вопросы должны решаться через официальные дипломатические каналы, а не через публичные заявления в медиа или соцсетях. В частности, глава МИД Израиля Гидеон Саар отметил, что Украина якобы не посылала запрос о правовой помощи перед тем, как вынести этот вопрос в публичную плоскость.

В то же время в конце апреля ситуация изменилась: компания "Ценципер", которая является одним из крупнейших импортеров зерна в Израиле, отказала российскому судну в заходе в порт Хайфы для разгрузки зерна, которое, по данным украинской стороны, было незаконно вывезено из Украины.