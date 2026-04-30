Зерновой скандал: израильская компания отказалась принять на разгрузку российский сухогруз

Компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в Израиль, отказала российскому сухогрузу в заходе в порт Хайфы для разгрузки украденного у Украины зерна.

Такая реакция последовала после дипломатического скандала между Украиной и Израилем, который разгорелся после того, как второе российское судно, перевозившее зерно из оккупированных украинских территорий, заметили у берегов Израиля, информирует служба новостей N12.

По информации журналистов, в "Ценципере" уведомили поставщика, что ему придется искать другой порт для разгрузки.

Израильские импортеры опасаются попасть под европейские санкции и обвиняют правительство в отсутствии помощи и информационного сопровождения, отмечается в сообщении.

После заявления импортера российское судно PANORAMITIS покинуло берега Израиля и даже не успело пришвартоваться в порту Хайфы.

Зерновой скандал между Украиной и Израилем: хронология

13 апреля стало известно, что порт Хайфы принял российский сухогруз ABINSK, который ожидал захода с 23 марта. Ранее судно фиксировали в оккупированной Керчи, откуда он вышел 17 марта 2026 года. Оно перевозило в Израиль зерно из оккупированных территорий.

27 апреля появилась информация о том, что тот же порт принял судно PANORAMITIS, которое также перевозило краденное украинское зерно.

В связи с этим глава МИД Андрей Сибига написал, что трудно понять отсутствие должной реакции Израиля на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, доставлявшего краденый товар в Хайфу.

"Теперь, когда еще одно такое судно прибыло в Хайфу, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия краденого зерна и вреда нашим отношениям", — говорилось в сообщении.

В свою очередь его израильский коллега Гидеон Саар заявил в Х, что дипломатические отношения не ведутся через соцсети или прессу, а также добавил, что доказательства, подтверждающие эти обвинения, до сих пор не предоставлены.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке пакета санкций против тех, кто торгует ворованным зерном, и тех, кто его покупает.

К делу подключилась Европейская комиссия, которая обратилась к Израилю для выяснения информации о разгрузке в порту Хайфы судна российского "теневого флота" с похищенным в Украине зерном.

В свою очередь Офис генпрокурора отправил в Израиль ходатайство об аресте российского судна с краденным зерном.

