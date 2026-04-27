Второе судно с ворованным украинским зерном прибыло в Израиль: это грозит кризисом, — журналист

В израильский порт Хайфа прибыло судно PANORMITIS с партией зерна, которая, по имеющимся данным, может происходить с временно оккупированных территорий Украины. Украинские расследователи и дипломатические источники заявляют о риске серьезного обострения отношений между Украиной и Израилем в случае разгрузки этого груза.

Судно находилось на якорной стоянке порта Кавказ в российских территориальных водах и формально не пересекало государственную границу Украины. В то же время зерно на него доставляли другие суда, которые могли совершать нарушения при перевозке, сообщила журналистка расследовательского проекта SeaKrime Екатерина Яресько.

"Есть косвенные признаки, что весь груз PANORMITIS вывезен из Керчи и Бердянска, однако утверждать этого мы не можем. Нам удалось собрать доказательства только по одному перевозчику — LEONID PESTRIKOV (IMO: 9922122), который доставил 6087.68 т ячменя и 954.56 т пшеницы из Бердянска и перегрузил зерно на PANORMITIS 18 апреля", — отмечает Яресько.

ПАНОРМИТИС

Документы на зерно оформлялись в российском порту Темрюк, куда судно прибыло уже загруженным из Бердянска. Такая схема позволяет скрывать реальное происхождение продукции, в частности из-за отсутствия таможенного контроля в Бердянске.

Загрузка зерна в Бердянске происходила в период с 7 по 15 апреля 2026 года. Экспортером выступает компания "Петрохлеб-Кубань", которую связывают с систематическим вывозом агропродукции с оккупированных территорий.

"РФ систематически применяют дезинформацию на государственном уровне — в документах указывают неправильный порт загрузки, скрывают происхождение зерна. Это много раз зафиксировано в наших материалах и расследованиях журналистов ведущих мировых медиа", — отмечает Яресько.

Вывоз зерна с оккупированных территорий расценивается Украиной как разграбление ресурсов и военное преступление. При этом значение имеет не объем такого груза, а сам факт его незаконного происхождения. В Украине продолжается уголовное производство по подобным случаям. Для его эффективного расследования важно сотрудничество со странами, куда доставляется такое зерно, поскольку это позволяет собрать необходимые доказательства.

"Израиль отказал Украине в предоставлении международно-правовой помощи в предыдущем случае, с судном ABINSK (IMO: 9303869). Второй подряд рейс показывает, что проблема имеет системный характер, в Израиль регулярно завозится зерно с оккупированных территорий Украины", — подытожила Яресько.

Согласно данным сервиса VesselFinder, PANORMITIS зашло в Хайфу около 01:07 27 апреля по киевскому времени. На борту судна находится примерно 6,2 тысячи тонн пшеницы и более 19 тысяч тонн ячменя.

Реакция Украины относительно похищенного зерна

Журналист Axios Барак Равид сообщил в соцсети X, что украинские дипломатические источники предупреждают о возможных последствиях в случае разгрузки судна в Израиле.

"Высокий дипломатический источник из Украины сообщил мне, что если судно PANORAMITIS, которое якобы перевозит пшеницу, похищенную с оккупированных украинских территорий, войдет в порт Хайфы и разгрузит свой груз, это приведет к кризису в отношениях между Украиной и Израилем", — написал Барак Равид.

Также, по его словам, украинская сторона отслеживает ситуацию и предупреждает о последствиях в случае допуска судна к разгрузке.

"Мы отслеживаем это новое судно и не дадим этому спуску. Если ему позволят пришвартоваться и разгрузить груз, это будет иметь последствия, в частности для наших двусторонних связей. Если это судно и его груз не будет отклонен, мы оставляем за собой право применить полный спектр дипломатических и международно-правовых мер", — заявил украинский дипломатический источник Барака Равида.

Кроме того, Украина оставляет за собой право применить дипломатические и международно-правовые меры. Украинская сторона выразила недовольство предыдущими решениями Израиля по аналогичным случаям.

"Израиль по сути отмахнулся от наших требований относительно предыдущего судна, которое разгрузило похищенную пшеницу в порту Хайфы. Это ощущается как пощечина, учитывая стратегическую добрую волю, которую Украина предоставила — от признания КСИР террористической организацией до криминализации антисемитизма", — сказал украинский дипломатический источник журналисту Axios.

Напомним, что израильский порт Хайфы в апреле принял российское судно ABINSK с более 43 тысячами тонн пшеницы, которая могла быть вывезена с оккупированных территорий Украины. Судно более 20 дней ожидало разрешения на заход, но в конце концов его допустили к разгрузке.

Ранее мы также информировали, что Швеция задержала подсанкционное судно под флагом Гвинеи, которое двигалось из Крыма в Россию. По данным расследований, оно могло быть причастно к незаконной транспортировке зерна с временно оккупированных территорий Украины.