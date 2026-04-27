Друге судно з краденим українським зерном прибуло до Ізраїлю: це загрожує кризою, — журналіст

До ізраїльського порту Хайфа прибуло судно PANORMITIS із партією зерна, яка, за наявними даними, може походити з тимчасово окупованих територій України. Українські розслідувачі та дипломатичні джерела заявляють про ризик серйозного загострення відносин між Україною та Ізраїлем у разі розвантаження цього вантажу.

Судно перебувало на якірній стоянці порту Кавказ у російських територіальних водах і формально не перетинало державний кордон України. Водночас зерно на нього доставляли інші судна, які могли здійснювати порушення під час перевезення, повідомила журналістка розслідувального проєкту SeaKrime Катерина Яресько.

"Є непрямі ознаки, що весь вантаж PANORMITIS вивезений із Керчі та Бердянська, однак стверджувати цього ми не можемо. Нам вдалося зібрати докази лише по одному перевізнику — LEONID PESTRIKOV (IMO: 9922122), який доставив 6087.68 т ячменю та 954.56 т пшениці з Бердянська і перевантажив зерно на PANORMITIS 18 квітня", — зазначає Яресько.

PANORMITIS Фото: Facebook

Документи на зерно оформлювалися в російському порту Темрюк, куди судно прибуло вже завантаженим із Бердянська. Така схема дозволяє приховувати реальне походження продукції, зокрема через відсутність митного контролю в Бердянську.

Завантаження зерна в Бердянську відбувалося в період із 7 по 15 квітня 2026 року. Експортером виступає компанія "Петрохлеб-Кубань", яку пов’язують із систематичним вивезенням агропродукції з окупованих територій.

"РФ систематично застосовують дезінформацію на державному рівні — в документах вказують неправильний порт завантаження, приховують походження зерна. Це багато разів зафіксовано в наших матеріалах та розслідуваннях журналістів провідних світових медіа", — наголошує Яресько.

Вивезення зерна з окупованих територій розцінюється Україною як розграбування ресурсів і воєнний злочин. При цьому значення має не обсяг такого вантажу, а сам факт його незаконного походження. В Україні триває кримінальне провадження щодо подібних випадків. Для його ефективного розслідування важливою є співпраця з країнами, куди доставляється таке зерно, оскільки це дає змогу зібрати необхідні докази.

"Ізраїль відмовив Україні в наданні міжнародно-правової допомоги в попередньому випадку, з судном ABINSK (IMO: 9303869). Другий поспіль рейс показує, що проблема має системний характер, в Ізраїль регулярно завозиться зерно з окупованих територій України", — підсумувала Яресько.

Згідно з даними сервісу VesselFinder, PANORMITIS зайшло до Хайфи близько 01:07 27 квітня за київським часом. На борту судна перебуває приблизно 6,2 тисячі тонн пшениці та понад 19 тисяч тонн ячменю.

Реакція України щодо викраденого зерна

Журналіст Axios Барак Равід повідомив у соцмережі X, що українські дипломатичні джерела попереджають про можливі наслідки у разі розвантаження судна в Ізраїлі.

"Високе дипломатичне джерело з України повідомило мені, що якщо судно PANORAMITIS, яке нібито перевозить пшеницю, викрадену з окупованих українських територій, увійде в порт Хайфи та розвантажить свій вантаж, це призведе до кризи у відносинах між Україною та Ізраїлем", — написав Барак Равід.

Також, за його словами, українська сторона відстежує ситуацію і попереджає про наслідки у разі допуску судна до розвантаження.

"Ми відстежуємо це нове судно і не дамо цьому спуску. Якщо йому дозволять пришвартуватися та розвантажити вантаж, це матиме наслідки, зокрема для наших двосторонніх зв’язків. Якщо це судно та його вантаж не буде відхилено, ми залишаємо за собою право застосувати повний спектр дипломатичних та міжнародно-правових заходів", — заявило українське дипломатичне джерело Барака Равіда.

Крім того, Україна залишає за собою право застосувати дипломатичні та міжнародно-правові заходи. Українська сторона висловила невдоволення попередніми рішеннями Ізраїлю щодо аналогічних випадків.

"Ізраїль по суті відмахнувся від наших вимог щодо попереднього судна, яке розвантажило викрадену пшеницю в порту Хайфи. Це відчувається як ляпас, враховуючи стратегічну добру волю, яку Україна надала — від визнання КВІР терористичною організацією до криміналізації антисемітизму", — сказало українське дипломатичне джерело журналісту Axios.

Нагадаємо, що ізраїльський порт Хайфи у квітні прийняв російське судно ABINSK із понад 43 тисячами тонн пшениці, яка могла бути вивезена з окупованих територій України. Судно понад 20 днів очікувало дозволу на захід, але зрештою його допустили до розвантаження.

Раніше ми також інформували, що Швеція затримала підсанкційне судно під прапором Гвінеї, яке рухалося з Криму до Росії. За даними розслідувань, воно могло бути причетне до незаконного транспортування зерна із тимчасово окупованих територій України.