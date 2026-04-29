Нетаньяху выбирает Путина: что на самом деле стоит за новым скандалом между Украиной и Израилем

Краденое зерно, санкции и обвинения в "неблагодарности" — между Украиной и Израилем вспыхнул новый дипломатический конфликт, который вышел далеко за пределы торгового спора. Киев говорит о легализации российского мародерства, Иерусалим требует доказательств, а эксперты — о давнем кризисе в отношениях, где за зерновым скандалом стоят куда более серьезные геополитические интересы. Фокус выяснил, почему Израиль не спешит становиться на сторону Украины и чем этот скандал может завершиться.

Между Украиной и Израилем разворачивается новый дипломатический конфликт — на этот раз из-за зерна с оккупированных территорий. Киев обвиняет израильские порты в приеме похищенной Россией украинской пшеницы и ячменя, а президент Владимир Зеленский уже анонсировал подготовку санкционного пакета. В ответ в Израиле заговорили о "неблагодарности" Украины, напомнив о помощи в начале полномасштабной войны.

Зерновой скандал с Израилем: что известно

В порт Хайфы прибыло судно Panormitis с более 6 тысячами тонн пшеницы и более 19 тысячами тонн ячменя, которые, по данным украинской стороны, были незаконно вывезены с временно оккупированных территорий Украины. В Киеве отмечают: происхождение груза установлено, а схема перегрузки "борт-борт" в Черном море хорошо известна. Именно поэтому МИД Украины вызвал посла Израиля и вручил ему ноту протеста, заявив, что игнорирование запросов о задержании таких судов фактически способствует легализации похищенного зерна.

Президент Владимир Зеленский заявил, что речь идет не просто о торговле, а о нарушении международного права и фактическом финансировании российской агрессии. По его словам, Украина уже готовит санкционный пакет против лиц и компаний, причастных к этим схемам. В Киеве также отмечают, что приобретение краденого во всех цивилизованных странах влечет юридическую ответственность, а власти Израиля не могли не знать, какой именно груз прибывает в ее порты.

В ответ министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Иерусалим отвергает "твиттер-дипломатию" и ожидает от Украины официальных доказательств по дипломатическим каналам. Он отметил, что без надлежаще оформленных доказательств обвинения не могут стать основанием для действий. Однако украинская сторона обнародовала хронологию обращений, настаивая, что официальные предупреждения направлялись неоднократно.

Дополнительный резонанс скандалу придало заявление главы комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению Израиля, которая обвинила Киев в "неблагодарности". Она напомнила о помощи Израиля Украине в начале полномасштабного вторжения — полевые госпитали, каски, системы раннего предупреждения и другую поддержку — и заявила, что угрозы санкциями в ответ выглядят как предательство партнерских отношений.

Параллельно ситуацией заинтересовался и Европейский Союз. В Брюсселе уже заявили, что рассматривают возможность санкций против израильских физических и юридических лиц, если будет доказана их причастность к приему российских судов с похищенной украинской агропродукцией. ЕС подчеркивает: любые действия, способствующие обходу санкций и финансированию российской войны, могут стать основанием для ограничений даже в отношении третьих стран.

Израиль между Россией и Украиной: почему зерновой скандал не стал неожиданностью

Политолог Владимир Фесенко считает, что обвинения Украины в "неблагодарности" со стороны израильских чиновников не соответствуют реальной картине отношений между двумя странами. По его словам, важно разделять помощь израильского общества и позицию официального правительства Биньямина Нетаньяху.

В начале полномасштабного вторжения Украину действительно активно поддерживали граждане Израиля — волонтеры, благотворительные организации, гуманитарные инициативы. Именно израильское общество демонстрировало солидарность с украинцами. Однако официальный Иерусалим, отмечает эксперт, занял совсем другую позицию.

"Израиль, в отличие от большинства западных стран, не присоединился к санкциям против России. Прямой военной или финансовой помощи Украине со стороны правительства Нетаньяху фактически не было. Да, была гуманитарная поддержка, но говорить после этого о "неблагодарности" Украины — некорректно", — говорит Фокусу Фесенко.

Он напоминает, что даже поставки снарядов или систем Patriot не были прямой помощью Израилю, а реализовывались через договоренности с США. Кроме того, премьер Израиля много лет поддерживает личные контакты с Путиным.

"Их личные отношения продолжаются уже около четверти века. И если израильское общество сочувствует Украине, то израильское правительство относится к нам значительно прохладнее. Для нынешней власти Израиля отношения с Россией часто важнее, чем с Украиной", — отмечает политолог.

Именно это, по его мнению, и объясняет ситуацию с закупкой украинского зерна, вывезенного с оккупированных территорий. Причина проста — бизнес и отсутствие санкций.

"Для части бизнеса главное — прибыль. Если можно купить дешевле зерно, то вопрос морали для них часто отходит на второй план. Израиль не поддерживает санкции против России, поэтому для многих там это не выглядит как проблема", — говорит эксперт.

Однако, по его словам, значительно более серьезный вопрос — почему на это не реагирует израильская власть. Украина неоднократно передавала соответствующую информацию по дипломатическим каналам, однако официальной реакции не было. Именно поэтому тема вышла в публичную плоскость.

Фесенко называет заявление израильского министра о "твиттер-дипломатии" манипулятивным.

"Это неправда, что все ограничилось только публичными заявлениями. Украинский МИД и посольство неоднократно обращались в Израиль ранее. Просто там не реагировали. А когда история стала публичной, это вызвало раздражение", — говорит он.

Политолог убежден: израильскую сторону больше возмутил не сам факт претензий, а именно широкая международная огласка. Особенно на фоне войны с Ираном, когда Израиль стал значительно жестче демонстрировать силу — не только военно, но и дипломатически.

При этом он не ожидает масштабного дипломатического кризиса между Киевом и Иерусалимом. Речь идет скорее о локальном конфликте вокруг конкретной ситуации, а не о системном разрушении отношений.

"Не стоит ждать чего-то катастрофического. Это ситуативная проблема, а не полноценный кризис двусторонних отношений. Сейчас это не выгодно ни Украине, ни Израилю", — объясняет Фесенко.

В то же время он поддерживает жесткую реакцию Киева, в частности вызов посла Израиля и заявление президента Владимира Зеленского о возможных санкциях. Однако реальное влияние, по его мнению, будут иметь не украинские санкции, а потенциальная реакция Европейского Союза.

"Украинские санкции для Израиля не являются критическими. А вот если подобные ограничения поддержат в Европе — это уже совсем другая история. Там торговля, там репутация, там реальные риски", — отмечает эксперт.

Еще один путь давления — юридический. Если Израиль требует доказательств, Украина может переводить дело в правовую плоскость: инициировать судебные процессы и официальные расследования в отношении конкретных компаний и судов.

Но самым сильным рычагом Фесенко называет именно общественное мнение внутри Израиля.

"Если в самом Израиле начнут открыто говорить, что власть фактически помогает России — а Россия является союзником Ирана, — это будет значительно более сильный удар, чем любые санкции. Именно на этом нужно делать акцент", — заключает он.

По его мнению, Украине не нужен громкий дипломатический конфликт с Израилем. Главное сейчас — правильно выбрать тактику защиты своих интересов: юридическое давление, международная поддержка и работа с израильским обществом. Потому что главный враг Украины — не Израиль, а Россия.

Дипломатический кризис или тень Трампа: почему Израиль выбирает не ту сторону

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что зерновой скандал между Украиной и Израилем — это не отдельный дипломатический кризис, а скорее проявление более глубоких проблем в двусторонних отношениях. Политолог Петр Олещук называет эту ситуацию не самим кризисом, а его симптомом.

По его словам, при большом желании Израиль мог бы найти других поставщиков зерна, не связанных с Россией, тем более учитывая то, что Москва является стратегическим партнером Ирана — главного врага Израиля.

По его мнению, демонстративная закупка зерна с оккупированных территорий может быть частью более широкой политической игры, в которой задействованы не только Израиль и Россия, но и администрация Дональда Трампа. Речь идет о фактическом ослаблении санкций против РФ через практические действия.

"Я думаю, что это часть глобального плана администрации Трампа по снятию санкций с России явочным порядком. Если все видят, что можно покупать подсанкционное зерно и за это ничего не будет, то сам санкционный режим начинает разрушаться", — говорит Фокусу политолог.

Олещук считает, что правительство Нетаньяху может действовать в рамках неформальных договоренностей с Вашингтоном, тем более что сам премьер Израиля давно имеет прагматичные отношения с Путиным.

"Они очевидно считают, что отношения с Украиной для них не являются чем-то ценностным. Отношения с США и с Россией для них важнее. И ради этого они готовы пренебречь взаимоотношениями с Киевом", — говорит политолог.

Эксперт напоминает, что это не первый подобный скандал: ранее уже возникали споры вокруг участия Израиля в формате "Рамштайн", а также ограничения на продажу Украине оружия с израильскими комплектующими.

По его мнению, это последовательная политика правительства Нетаньяху, которое в паре Украина-Россия часто делает ставку именно на Москву, даже несмотря на союз России с Ираном.

Еще один важный фактор — изменение внешнеполитических балансов самой Украины. В последнее время Киев активнее выстраивает отношения с Турцией, Сирией и Азербайджаном — странами, которые имеют непростые отношения с Израилем.

"Мы сейчас наблюдаем определенную рекомбинацию мировых союзов. И очевидно, что Украина вряд ли будет на одной стороне с Израилем и США не потому, что она этого не хочет, а потому, что они сами больше делают ставку на Россию", — продолжает Олещук.

В то же время драматизировать ситуацию, по его мнению, не стоит. Показательным он называет случай после атаки ХАМАС в 2023 году, когда Владимир Зеленский хотел приехать в Израиль, чтобы выразить поддержку, но правительство Нетаньяху фактически отказало ему в таком визите.

"В Украине существует определенная мифология, что мы с Израилем на одной стороне, но сам Израиль так не считает", — говорит эксперт.

Политолог Олег Постернак в этом вопросе менее категоричен относительно роли Дональда Трампа. По его мнению, говорить о прямом влиянии Вашингтона на зерновой скандал не стоит, ведь проблема значительно глубже и тянется еще с 2022 года.

По словам эксперта, Израиль с самого начала полномасштабной войны не спешил становиться на сторону Украины так, как это делали европейские союзники. Причина — прагматичный подход к собственной безопасности и нежелание серьезно портить отношения с Россией.

Среди ключевых факторов Постернак называет российское военное присутствие в Сирии, большую русскоязычную еврейскую диаспору внутри Израиля, а также тесную интегрированность в отношения с США.

Отдельно он обращает внимание и на личный фактор — отношения между Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху никогда не были особо близкими.

"Нетаньяху и Зеленский не имели таких отношений, как, например, Зеленский с Эрдоганом или премьером Дании Метте Фредериксен. Нетаньяху — прагматичный политик: там, где ему выгодно, он поддерживает диалог, а там, где это рискованно для интересов Израиля, пытается минимизировать такие контакты", — говорит Фокусу Постернак.

В то же время эксперт не считает, что нынешний скандал перерастет в масштабный дипломатический кризис. Ни Украина, ни Израиль не заинтересованы в серьезном разрыве отношений, а ситуацию можно урегулировать через дополнительные доказательства и дипломатические каналы.

Еще один фактор, который мог повлиять на позицию Израиля, — активизация украинской дипломатии на Ближнем Востоке. Речь идет о визитах Владимира Зеленского в Сирию, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию.

"Для Израиля этот ближневосточный трек Украины тоже не является нейтральным. Это может восприниматься как определенный вызов для их интересов в регионе", — заключает Постернак.

Напомним, Фокус писал, что Министерство финансов США исключило из санкционного списка три российских судна — Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay. Последнее, по данным украинской разведки, было причастно к вывозу украинского зерна с оккупированных территорий в иностранные порты.