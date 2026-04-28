Зерновой скандал с Израилем: Зеленский заявил о подготовке пакета санкций, кого туда внесут

Между Украиной и Израилем набирает обороты скандал из-за приема в порту Хайфы уже второго судна с зерном, похищенным на оккупированных территориях. После резкого общения в соцсетях министров иностранных дел свое слово сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства заявил о подготовке пакета санкций против тех, кто перевозит это зерно, украденное Россией на временно оккупированных украинских территориях, и тех физических и юридических лиц, которые пытаются зарабатывать на такой криминальной схеме. Об этом он написал в соцсетях.

Он подчеркнул, что покупка краденного предполагает юридическую ответственность "во всех нормальных странах". Это касается и сворованного Россией украинского зерна.

По его словам, второе судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к выгрузке, и власти страны не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в ее порты. Зеленский напомнил, что подобные сделки являются нарушением и израильского законодательства.

"Украина сделала все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты. Впрочем, мы видим, что и очередное такое судно не остановлено", — констатировал политик.

Исходя из этого, он поручил МИД Украины проинформировать всех партнеров о сложившейся ситуации.

"Украина на основе информации от наших разведок готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто напрямую перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, которые пытаются зарабатывать на такой криминальной схеме. Скоординируем и с европейскими партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в санкционные режимы", — заверил Зеленский.

Президент добавил, что Украина рассчитывает на партнерские отношения и взаимное уважение с каждым государством:

"Мы реально работаем на то, чтобы безопасности, в том числе и в регионе Ближнего Востока, было больше. Ожидаем, что власти Израиля будут уважать Украину и не будут делать шагов, ослабляющих двусторонние отношения".

Накануне стало известно, что в израильский порт Хайфа прибыло судно PANORMITIS с партией зерна, которая, по имеющимся данным, может происходить со временно оккупированных территорий Украины.

Двумя неделями ранее тот же порт принял российское судно ABINSK с более 43 тысячами тонн пшеницы, которая могла быть вывезена с оккупированных территорий Украины. Судно более 20 дней ожидало разрешения на заход, но в конце концов его допустили к разгрузке.

В МИД Украины по поводу этого вопроса вызвали посла Израиля.

"Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное требование Украины относительно предыдущего судна, которое доставило похищенные товары в Хайфу", — написал в Х глава ведомства Андрей Сибига.

Ответ израильской стороны не заставил себя ждать. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил в Х, что дипломатические отношения не ведутся через соцсети или прессу, а также добавил, что доказательства, подтверждающие эти обвинения, до сих пор не предоставлены.

Напомним, 5 апреля в Азовском море затонуло российское судно с пшеницей.