Зерновий скандал з Ізраїлем: Зеленський заявив про підготовку пакета санкцій, кого туди внесуть

Між Україною та Ізраїлем набирає обертів скандал через приймання в порту Хайфи вже другого судна із зерном, викраденим на окупованих територіях. Після різкого спілкування в соцмережах міністрів закордонних справ своє слово сказав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив про підготовку пакета санкцій проти тих, хто перевозить це зерно, вкрадене Росією на тимчасово окупованих українських територіях, і тих фізичних та юридичних осіб, які намагаються заробляти на такій кримінальній схемі. Про це він написав у соцмережах.

Він підкреслив, що купівля краденого передбачає юридичну відповідальність "у всіх нормальних країнах". Це стосується і поцупленого Росією українського зерна.

За його словами, друге судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю і готується до вивантаження, і влада країни не може не знати, які судна і з яким вантажем прибувають в її порти. Зеленський нагадав, що подібні угоди є порушенням і ізраїльського законодавства.

"Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти. Утім, ми бачимо, що і чергове таке судно не зупинено", — констатував політик.

Виходячи з цього, він доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів про ситуацію, що склалася.

"Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати і тих, хто напряму перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, які намагаються заробляти на такій кримінальній схемі. Скоординуємо і з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були включені до санкційних режимів", — запевнив Зеленський.

Президент додав, що Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою:

"Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну і не робитиме кроків, які послаблюватимуть двосторонні відносини".

Напередодні стало відомо, що в ізраїльський порт Хайфа прибуло судно PANORMITIS із партією зерна, яка, за наявними даними, може походити з тимчасово окупованих територій України.

Двома тижнями раніше той же порт прийняв російське судно ABINSK із понад 43 тисячами тонн пшениці, яка могла бути вивезена з окупованих територій України. Судно понад 20 днів очікувало дозволу на захід, але зрештою його допустили до розвантаження.

У МЗС України з приводу цього питання викликали посла Ізраїлю.

"Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна, яке доставляло крадений товар до Хайфи", — написав у Х очільник відомства Андрій Сибіга.

Відповідь ізраїльської сторони не змусила себе чекати. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив у Х, що дипломатичні відносини не ведуть через соцмережі або пресу, а також додав, що докази, що підтверджують ці звинувачення, досі не надано.

Нагадаємо, 5 квітня в Азовському морі затонуло російське судно з пшеницею.