В Азовському морі затонуло російське судно з пшеницею: подробиці та фото

В акваторії Азовського моря зазнало аварії судно, що перевозило зерно. Кілька членів екіпажу змогли дістатися берега в тимчасово окупованій Херсонській області.

В Азовському морі затонув однопалубний суховантажний теплохід типу "Волго-Балт". Про це повідомив "глава" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

За його словами, екіпаж покинув борт і дістався берега.

Російські моряки, які вижили, на березі Фото: з відкритих джерел

Виявили 9 членів екіпажу з російським громадянством місцеві жителі, які допомогли постраждалим до прибуття екстрених служб.

Рятувальна шлюпка

Сальдо інформує, що загинув старший помічник капітана, чоловік 1991 року народження. При цьому місцезнаходження двох членів екіпажу залишається невідомим.

Морякам надають допомогу

Також призначений окупантами очільник регіону повідомляє, що затонуле судно прямувало з вантажем пшениці, проте не уточнює її походження.

Пропагандистське інформаційне агентство ТАСС повідомляє, що судно в момент аварії перебувало за 300 миль на північ від Керчі. Також повідомляється, що цивільне судно постраждало нібито внаслідок атаки БПЛА.

Нагадаємо, у квітні 2025 року співробітники оперативних підрозділів Морської охорони Державної прикордонної служби та Служби безпеки України затримали у внутрішніх водах Чорного моря судно "тіньового флоту" РФ, яке незаконно вивозило українське зерно з тимчасово окупованих територій південних областей.

Також Фокус писав, що в березні росіяни атакували два цивільних судна під прапорами Палау і Барбадосу. Суховантажі, наповнені українським зерном, стояли на причалі в Одеській області.