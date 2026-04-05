В Азовском море затонуло российское судно с пшеницей: подробности и фото

В акватории Азовского моря потерпело крушение судно, перевозившее зерно. Несколько членов экипажа смогли добраться до берега во временно оккупированной Херсонской области.

В Азовском море затонул однопалубный сухогрузный теплоход типа "Волго-Балт". Об этом сообщил "глава" оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, экипаж покинул борт и добрался до берега.

Выжившие российские моряки на берегу Фото: из открытых источников

Обнаружили 9 выживших членов экипажа с российским гражданством местные жители, которые помогли пострадавшим до прибытия экстренных служб.

Спасательная шлюпка

Сальдо информирует, что погиб старший помощник капитана, мужчина 1991 года рождения. При этом местонахождение двух членов экипажа остается неизвестным.

Морякам оказывают помощь

Также назначенный оккупантами глава региона сообщает, что затонувшее судно следовало с грузом пшеницы, однако не уточняет ее происхождение.

Пропагандистское информационное агентство ТАСС сообщает, что судно в момент аварии находилося в 300 милях к северу от Керчи. Также сообщается, что гражданское судно пострадало якобы в результате атаки БПЛА.

Напомним, в апреле 2025 года сотрудники оперативных подразделений Морской охраны Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины задержали во внутренних водах Черного моря судно "теневого флота" РФ, которое незаконно вывозило украинское зерно с временно оккупированных территорий южных областей.

Также Фокус писал, что в марте россияне атаковали два гражданских судна под флагами Палау и Барбадоса. Сухогрузы, наполненные украинским зерном, стояли на причале в Одесской области.