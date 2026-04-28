Зерновой скандал между Украиной и Израилем: в дело включилась Еврокомиссия

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц, помогающих России обходить международные санкции, введенные против нее, и требует от Израиля информацию об украинской пшенице, украденной Россией и ввезенной в Хайфу.

Европейская комиссия обратилась в министерство иностранных дел Израиля для выяснения информации о разгрузке в порту Хайфы судна российского "теневого флота" с похищенным в Украине зерном, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий представителя ЕК по иностранным делам Ануара Эль Ануни.

"ЕС принял во внимание сообщения о том, что судно российского "теневого флота" с похищенным украинским зерном было допущено к разгрузке в порту Хайфа в Израиле, несмотря на предыдущие контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу", — заявил он.

Чиновник подчеркнул, что европейские политики осуждают все действия, которые помогают финансировать незаконные военные усилия России и обходить санкции ЕС. По его словам, Евросоюз остается готовым "применить целевые меры к таким действиям путем включения в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это будет необходимо":

"Как было продемонстрировано на прошлой неделе принятием кредита поддержки на 90 миллиардов для Украины и 20-го пакета санкций, ЕС остается непоколебимым в поддержке Украины и давлении на Россию, пока она не прекратит свою захватническую войну", — отметили в Еврокомиссии.

По информации ресурса Haaretz, осуждение ЕС последовало за воскресным расследованием издания, которое выявило, как зерно, украденное Россией с оккупированных ею территорий на Украине, контрабандой ввозится в Израиль.

Журналисты выяснили, что с 2023 года по меньшей мере два судна с украденным зерном прибыли в Израиль, и минимум одно из них разгрузилось в Израиле, согласно документам, анализу данных отслеживания судов и спутниковым снимкам, полученным Haaretz. Также подозрения вызвало поведение семи дополнительных судов, разгрузившихся в Израиле в том году. Расследователи предполагают, что они также действовали с целью скрыть источник перевозимого зерна.

Кроме того, внутренние журналы российских властей в оккупированных украинских портах, полученные изданием, содержат информацию о более чем 30 партиях краденых товаров, конечным пунктом назначения которых указан Израиль.

Источники утверждают, что это повторяющаяся тенденция. Согласно информации, полученной Haaretz, в этом году в Израиле уже было разгружено четыре партии краденого украинского зерна.

13 апреля стало известно, что порт Хайфы принял российский сухогруз ABINSK, который ожидал захода с 23 марта. Ранее судно фиксировали в оккупированной Керчи, откуда он вышел 17 марта 2026 года. Оно перевозило в Израиль зерно из оккупированных территорий.

Вчера появилась информация о том, что тот же порт принял судно PANORAMITIS, которое также перевозило краденное украинское зерно.

В связи с этим глава МИД Андрей Сибига написал, что трудно понять отсутствие должной реакции Израиля на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, доставлявшего краденый товар в Хайфу.

"Теперь, когда еще одно такое судно прибыло в Хайфу, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия краденого зерна и вреда нашим отношениям", — говорилось в сообщении.

В свою очередь его израильский коллега Гидеон Саар заявил в Х, что дипломатические отношения не ведутся через соцсети или прессу, а также добавил, что доказательства, подтверждающие эти обвинения, до сих пор не предоставлены.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке пакета санкций против тех, кто торгует ворованным зерном, и тех, кто его покупает.