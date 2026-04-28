"Это не доказательства": в Израиле ответили на заявление Украины относительно судна с краденым зерном

В Израиле упрекнули министра иностранных дел Украины Андрея Сибизи, что дипломатические отношения не ведутся через соцсети или прессу.

Израиль утверждает, что до сих пор не получил якобы никаких доказательств в подтверждение этих обвинений. Об этом написал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на своей странице в сети X в ответ на сообщение Андрея Сибиги.

"Уважаемый господин министр, дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не ведут в Twitter или в средствах массовой информации. Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие эти обвинения, до сих пор не предоставлены", — отметил Саар.

Он также добавил, что Украина даже не предоставила запрос о правовой помощи, прежде чем обратилась к социальным сетям и медиа по этому поводу.

В то же время глава израильского МИД подчеркнул, что страна рассмотрит этот вопрос, поскольку Израиль — "государство, которое придерживается верховенства права". Соответствующие органы будут действовать в соответствии с законами, подчеркнул Саар.

Что предшествовало

27 апреля журналистка расследовательского проекта SeaKrime Екатерина Яресько сообщила, что в израильский порт Хайфа прибыло судно PANORMITIS с партией зерна. Ряд признаков указывают, что это зерно может быть вывезено с временно оккупированных Россией территорий Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал на своей странице в сети X, что по поводу этого вопроса посла Израиля уже вызвали в украинское ведомство.

"Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное требование Украины относительно предыдущего судна, которое доставило похищенные товары в Хайфу", — написал чиновник.

Стоит заметить, что это уже второй подобный случай за короткое время. Так, 13 апреля журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько сообщала, что Израиль принял российское судно ABINSK с почти 44 тоннами украинского зерна.

Напомним, 5 апреля в Азовском море затонуло российское судно с пшеницей.