"Це не докази": в Ізраїлі відповіли на заяву України щодо судна з краденим зерном

В Ізраїлі дорікнули міністру закордонних справ України Андрію Сибізі, що дипломатичні відносини не ведуться через соцмережі чи пресу.

Ізраїль стверджує, що досі не отримав нібито жодних доказів на підтвердження цих звинувачень. Про це написав міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар на своїй сторінці у мережі X у відповідь на допис Андрія Сибіги.

"Шановний пане міністре, дипломатичні відносини, особливо між дружніми країнами, не ведуть у Twitter чи в засобах масової інформації. Звинувачення не є доказами. Докази, що підтверджують ці звинувачення, досі не надано", — зазначив Саар.

Він також додав, що Україна навіть не надала запиту щодо правової допомоги, перш ніж звернулася до соціальних мереж та медіа з цього приводу.

Водночас глава ізраїльського МЗС наголосив, що країна розгляне це питання, оскільки Ізраїль — "держава, яка дотримується верховенства права". Відповідні органи діятимуть відповідно до законів, наголосив Саар.

Відео дня

Скриншот допису глави МЗС Ізраїлю

Що передувало

27 квітня журналістка розслідувального проєкту SeaKrime Катерина Яресько повідомила, що до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно PANORMITIS із партією зерна. Низка ознак вказують, що це зерно може бути вивезеним із тимчасово окупованих Росією територій України.

Голова МЗС України Андрій Сибіга розповів на своїй сторінці у мережі X, що з приводу цього питання посла Ізраїлю вже викликали до українського відомства.

"Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило викрадені товари до Хайфи", — написав посадовець.

Скриншот допису глави МЗС України з приводу судна з українським зерном

Варто зауважити, що це вже другий подібний випадок за короткий час. Так, 13 квітня журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько повідомляла, що Ізраїль прийняв російське судно ABINSK з майже 44 тоннами українського зерна.

Нагадаємо, 5 квітня в Азовському морі затонуло російське судно із пшеницею.