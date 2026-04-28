Зерновий скандал між Україною та Ізраїлем: у справу включилася Єврокомісія

Європейський союз розглядає можливість введення санкцій проти ізраїльських фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії обходити міжнародні санкції, запроваджені проти неї, і вимагає від Ізраїлю інформацію про українську пшеницю, вкрадену Росією та ввезену в Хайфу.

Європейська комісія звернулася до міністерства закордонних справ Ізраїлю для з'ясування інформації щодо розвантаження в порту Хайфи судна російського "тіньового флоту" з викраденим в Україні зерном, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар представника ЄК із закордонних справ Ануара Ель Ануні.

"ЄС взяв до уваги повідомлення про те, що судно російського "тіньового флоту" з викраденим українським зерном було допущене до розвантаження в порту Хайфа в Ізраїлі, незважаючи на попередні контакти України з ізраїльською владою з цього питання", — заявив він.

Чиновник наголосив, що європейські політики засуджують усі дії, які допомагають фінансувати незаконні військові зусилля Росії та обходити санкції ЄС. За його словами, Євросоюз залишається готовим "застосувати цільові заходи до таких дій шляхом занесення до списків фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, якщо це буде необхідно":

Відео дня

"Як було продемонстровано минулого тижня ухваленням кредиту підтримки на 90 мільярдів для України та 20-го пакету санкцій, ЄС залишається непохитним у підтримці України та тиску на Росію, доки вона не припинить свою загарбницьку війну", — наголосили в Єврокомісії.

За інформацією ресурсу Haaretz, засудження ЄС з'явилося після недільного розслідування видання, що виявило, як зерно, вкрадене Росією з окупованих нею територій в Україні, контрабандою ввозиться в Ізраїль.

Журналісти з'ясували, що з 2023 року щонайменше два судна зі вкраденим зерном прибули до Ізраїлю, і щонайменше одне з них розвантажилося в Ізраїлі, згідно з документами, аналізом даних відстеження суден і супутниковими знімками, отриманими Haaretz. Також підозри викликала поведінка семи додаткових суден, які розвантажилися в Ізраїлі того року. Розслідувачі припускають, що вони також діяли з метою приховати джерело перевезеного зерна.

Крім того, внутрішні журнали російської влади в окупованих українських портах, отримані виданням, містять інформацію про більш ніж 30 партій крадених товарів, кінцевим пунктом призначення яких вказано Ізраїль.

Джерела стверджують, що це повторювана тенденція. Згідно з інформацією, отриманою Haaretz, цього року в Ізраїлі вже було розвантажено чотири партії краденого українського зерна.

13 квітня стало відомо, що порт Хайфи прийняв російський суховантаж ABINSK, який очікував заходу з 23 березня. Раніше судно фіксували в окупованій Керчі, звідки воно вийшло 17 березня 2026 року. Воно перевозило до Ізраїлю зерно з окупованих територій.

Учора з'явилася інформація про те, що той же порт прийняв судно PANORAMITIS, яке також перевозило крадене українське зерно.

У зв'язку з цим глава МЗС Андрій Сибіга написав, що важко зрозуміти відсутність належної реакції Ізраїлю на законний запит України щодо попереднього судна, яке доправляло крадений товар до Хайфи.

"Тепер, коли ще одне таке судно прибуло до Хайфи, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийому краденого зерна та шкоди нашим відносинам", — йшлося в повідомленні.

Зі свого боку його ізраїльський колега Гідеон Саар заявив у Х, що дипломатичні відносини не ведуть через соцмережі або пресу, а також додав, що доказів, які підтверджують ці звинувачення, досі не надано.

28 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку пакета санкцій проти тих, хто торгує краденим зерном, і тих, хто його купує.