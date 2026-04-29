Украина просит Израиль арестовать российский сухогруз с краденным украинским зерном

Офис Генерального прокурора инициировал арест морского судна PANORMITIS, которое привезло краденное украинское зерно в Израиль.

Соответствующий пакет документов для ареста российского сухогруза отправлен израильской стороне, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Украинская сторона просит израильских партнеров наложить арест на судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа", — уточнил Кравченко.

По данным следствия, PANORMITIS перевозит зерно, частично вывезенное из временно оккупированных территорий Украины. Продукцию загрузили после перевалки с другого судна. Теперь оно направляется в порт Хайфы.

Генпрокурор подчеркнул, что следователи задокументировали факты незаконного захода судна в закрытые порты Украины, что является грубым нарушением украинского законодательства и норм международного морского права.

По словам Кравченко, с начала полномасштабной агрессии России с временно оккупированных территорий Украины незаконно вывезено более 1,7 млн ​​тонн агропродукции общей стоимостью более 20 млрд грн.

"Время безнаказанного мародерства под иностранными флагами истекло. Мы продолжаем системно идентифицировать каждое судно-нарушитель и работать над привлечением к ответственности всех причастных к военным преступлениям против Украины", — предупредил глава ОГП.

На дипломатическом фронте тоже продолжается борьба. Прсле того, как министр иностранных дел Израиля ответил на твит своего украинского коллеги Андрея Сибиги, что Украина не предоставила доказательств на свои обвинения, глава отечественного МИДа написал, что государство обратилось к Израилю с требованием арестовать судно.

"Это не "дипломатия в Twitter", а вполне конкретный запрос о международной правовой помощи, требующий надлежащего реагирования. Мы ожидаем, что израильская сторона отнесется к этому серьезно, а не ограничится эмоциональными заявлениями", — говорится в заявлении министра.

Зерновой скандал между Украиной и Израилем: что известно

13 апреля стало известно, что порт Хайфы принял российский сухогруз ABINSK, который ожидал захода с 23 марта. Ранее судно фиксировали в оккупированной Керчи, откуда он вышел 17 марта 2026 года. Оно перевозило в Израиль зерно из оккупированных территорий.

27 апреля появилась информация о том, что тот же порт принял судно PANORAMITIS, которое также перевозило краденное украинское зерно.

В связи с этим глава МИД Андрей Сибига написал, что трудно понять отсутствие должной реакции Израиля на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, доставлявшего краденый товар в Хайфу.

"Теперь, когда еще одно такое судно прибыло в Хайфу, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия краденого зерна и вреда нашим отношениям", — говорилось в сообщении.

В свою очередь его израильский коллега Гидеон Саар заявил в Х, что дипломатические отношения не ведутся через соцсети или прессу, а также добавил, что доказательства, подтверждающие эти обвинения, до сих пор не предоставлены.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке пакета санкций против тех, кто торгует ворованным зерном, и тех, кто его покупает.

К делу подключилась Европейская комиссия, которая обратилась к Израилю для выяснения информации о разгрузке в порту Хайфы судна российского "теневого флота" с похищенным в Украине зерном.

Напомним, что на самом деле стоит за новым скандалом между Украиной и Израилем.

Также сообщалось, что Украина отслеживает суда с похищенным Россией зерном, следующие в Египет и Алжир.