Україна просить Ізраїль заарештувати російський суховантаж із краденим українським зерном

Офіс Генерального прокурора ініціював арешт морського судна PANORMITIS, яке привезло крадене українське зерно до Ізраїлю.

Відповідний пакет документів для арешту російського суховантажу надіслано ізраїльській стороні, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Українська сторона просить ізраїльських партнерів накласти арешт на судно і вантаж, провести обшук, вилучити суднову і вантажну документацію, відібрати зразки зерна і допитати членів екіпажу", — уточнив Кравченко.

За даними слідства, PANORMITIS перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна. Тепер воно прямує в порт Хайфи.

Генпрокурор наголосив, що слідчі задокументували факти незаконного заходження судна в закриті порти України, що є грубим порушенням українського законодавства і норм міжнародного морського права.

За словами Кравченка, з початку повномасштабної агресії Росії з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн.

"Час безкарного мародерства під іноземними прапорами минув. Ми продовжуємо системно ідентифікувати кожне судно-порушник і працювати над притягненням до відповідальності всіх причетних до воєнних злочинів проти України", — попередив голова ОГП.

На дипломатичному фронті теж триває боротьба. Після того, як міністр закордонних справ Ізраїлю відповів на твіт свого українського колеги Андрія Сибіги, що Україна не надала доказів на свої звинувачення, очільник вітчизняного МЗС написав, що держава звернулася до Ізраїлю з вимогою заарештувати судно.

"Це не "дипломатія у Twitter", а цілком конкретний запит про міжнародну правову допомогу, що вимагає належного реагування. Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до цього серйозно, а не обмежиться емоційними заявами", — йдеться в заяві міністра.

Зерновий скандал між Україною та Ізраїлем: що відомо

13 квітня стало відомо, що порт Хайфи прийняв російський суховантаж ABINSK, який очікував заходу з 23 березня. Раніше судно фіксували в окупованій Керчі, звідки воно вийшло 17 березня 2026 року. Воно перевозило до Ізраїлю зерно з окупованих територій.

27 квітня з'явилася інформація про те, що той самий порт прийняв судно PANORAMITIS, яке також перевозило крадене українське зерно.

У зв'язку з цим глава МЗС Андрій Сибіга написав, що важко зрозуміти відсутність належної реакції Ізраїлю на законний запит України щодо попереднього судна, яке доправляло крадений товар до Хайфи.

"Тепер, коли ще одне таке судно прибуло до Хайфи, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийняття краденого зерна та шкоди нашим відносинам", — йшлося в повідомленні.

Зі свого боку його ізраїльський колега Гідеон Саар заявив у Х, що дипломатичні відносини не ведуть через соцмережі або пресу, а також додав, що доказів, які підтверджують ці звинувачення, досі не надано.

28 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку пакета санкцій проти тих, хто торгує краденим зерном, і тих, хто його купує.

До справи підключилася Європейська комісія, яка звернулася до Ізраїлю для з'ясування інформації про розвантаження в порту Хайфи судна російського "тіньового флоту" з викраденим в Україні зерном.

