Украина отслеживает суда с похищенным Россией зерном, следующие в Египет и Алжир, — МИД

Украина отслеживает несколько судов с зерном, незаконно вывезенным Россией с оккупированных территорий, в частности те, что направляются в Египет и Алжир.

Об этом, как передает информационное агентство "Interfax-Украина", сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время онлайн-встречи с журналистами.

По его словам, ранее подобные грузы фиксировали во время приближения к Турции, Египту и Алжиру.

"Сейчас на самом деле есть несколько судов. Насколько мне известно, одно приближается к Египту, а другое — к Алжиру", — сказал он.

Тихий подчеркнул, что Украина будет реагировать на все случаи незаконных поставок агропродукции.

"Это не останется без должной реакции", — заверил он.

По его словам, подход одинаковый ко всем компаниям и странам, которые участвуют в такой торговле и фактически помогают финансировать войну против Украины.

Спикер также прокомментировал подготовку санкций. Ранее президент Владимир Зеленский заявил о санкционном пакете против лиц и компаний, причастных к перевозке похищенного зерна.

По его словам, сейчас продолжаются юридические процедуры, расследование Офиса генпрокурора и судебные процессы.

Ранее стало известно, что внутренние журналы российских властей в оккупированных украинских портах содержат информацию о более 30 партиях похищенных товаров, конечным пунктом которых указан Израиль. Источники утверждают, что это системная практика. По информации Haaretz, в этом году в Израиле уже разгрузили четыре партии украинского зерна, вывезенного с оккупированных территорий.

13 апреля порт Хайфы принял российский сухогруз ABINSK, который ожидал захода с 23 марта. Ранее судно фиксировали в оккупированной Керчи, откуда оно вышло 17 марта 2026 года, перевозя зерно с оккупированных территорий. Впоследствии сообщалось, что тот же порт принял еще одно судно — PANORAMITIS, которое также доставило похищенное зерно.

На этом фоне глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украине сложно понять отсутствие реакции Израиля на предыдущие случаи. "Теперь, когда еще одно такое судно прибыло в Хайфу, мы в очередной раз предостерегаем Израиль от приема краденого зерна и вреда нашим отношениям", — отметил он.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил, что дипломатические вопросы не решают через соцсети или прессу, и добавил, что доказательств этих обвинений не предоставлено. 28 апреля президент Владимир Зеленский также сообщил о подготовке санкций против тех, кто перевозит и покупает похищенное зерно.