Україна відстежує судна з викраденим Росією зерном, що прямують до Єгипту й Алжиру, — МЗС

Україна відстежує кілька суден із зерном, незаконно вивезеним Росією з окупованих територій, зокрема ті, що прямують до Єгипту та Алжиру.

Про це, як передає інформаційне агентство "Interfax-Україна", повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час онлайн-зустрічі з журналістами.

За його словами, раніше подібні вантажі фіксували під час наближення до Туреччини, Єгипту та Алжиру.

"Зараз насправді є кілька суден. Наскільки мені відомо, одне наближається до Єгипту, а інше — до Алжиру", — сказав він.

Тихий підкреслив, що Україна реагуватиме на всі випадки незаконного постачання агропродукції.

"Це не залишиться без належної реакції", — запевнив він.

За його словами, підхід однаковий до всіх компаній і країн, які беруть участь у такій торгівлі та фактично допомагають фінансувати війну проти України.

Речник також прокоментував підготовку санкцій. Раніше президент Володимир Зеленський заявив про санкційний пакет проти осіб і компаній, причетних до перевезення викраденого зерна.

За його словами, наразі тривають юридичні процедури, розслідування Офісу генпрокурора та судові процеси.

Раніше стало відомо, що внутрішні журнали російської влади в окупованих українських портах містять інформацію про понад 30 партій викрадених товарів, кінцевим пунктом яких вказано Ізраїль. Джерела стверджують, що це системна практика. За інформацією Haaretz, цього року в Ізраїлі вже розвантажили чотири партії українського зерна, вивезеного з окупованих територій.

13 квітня порт Хайфи прийняв російський суховантаж ABINSK, який очікував заходу з 23 березня. Раніше судно фіксували в окупованій Керчі, звідки воно вийшло 17 березня 2026 року, перевозячи зерно з окупованих територій. Згодом повідомлялося, що той самий порт прийняв ще одне судно — PANORAMITIS, яке також доставило викрадене зерно.

На цьому тлі глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україні складно зрозуміти відсутність реакції Ізраїлю на попередні випадки. "Тепер, коли ще одне таке судно прибуло до Хайфи, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийому краденого зерна та шкоди нашим відносинам", — зазначив він.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар відповів, що дипломатичні питання не вирішують через соцмережі або пресу, і додав, що доказів цих звинувачень не надано. 28 квітня президент Володимир Зеленський також повідомив про підготовку санкцій проти тих, хто перевозить і купує викрадене зерно.