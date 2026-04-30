Зерновий скандал: ізраїльська компанія відмовилася прийняти на розвантаження російський суховантаж

Компанія "Ценципер", один із найбільших імпортерів зернових до Ізраїлю, відмовила російському суховантажу в заході в порт Хайфи для розвантаження вкраденого в України зерна.

Така реакція послідувала після дипломатичного скандалу між Україною та Ізраїлем, який розгорівся після того, як друге російське судно, що перевозило зерно з окупованих українських територій, помітили біля берегів Ізраїлю, інформує служба новин N12.

За інформацією журналістів, у "Ценципері" повідомили постачальника, що йому доведеться шукати інший порт для розвантаження.

Ізраїльські імпортери побоюються потрапити під європейські санкції і звинувачують уряд у відсутності допомоги та інформаційного супроводу, наголошується в повідомленні.

Після заяви імпортера російське судно PANORAMITIS покинуло береги Ізраїлю і навіть не встигло пришвартуватися в порту Хайфи.

Відео дня

Зерновий скандал між Україною та Ізраїлем: хронологія

13 квітня стало відомо, що порт Хайфи прийняв російський суховантаж ABINSK, який очікував заходу з 23 березня. Раніше судно фіксували в окупованій Керчі, звідки воно вийшло 17 березня 2026 року. Воно перевозило до Ізраїлю зерно з окупованих територій.

27 квітня з'явилася інформація про те, що той самий порт прийняв судно PANORAMITIS, яке також перевозило крадене українське зерно.

У зв'язку з цим глава МЗС Андрій Сибіга написав, що важко зрозуміти відсутність належної реакції Ізраїлю на законний запит України щодо попереднього судна, яке доправляло крадений товар до Хайфи.

"Тепер, коли ще одне таке судно прибуло до Хайфи, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийняття краденого зерна та шкоди нашим відносинам", — йшлося в повідомленні.

Зі свого боку його ізраїльський колега Гідеон Саар заявив у Х, що дипломатичні відносини не ведуть через соцмережі або пресу, а також додав, що доказів, які підтверджують ці звинувачення, досі не надано.

28 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку пакета санкцій проти тих, хто торгує краденим зерном, і тих, хто його купує.

До справи підключилася Європейська комісія, яка звернулася до Ізраїлю для з'ясування інформації про розвантаження в порту Хайфи судна російського "тіньового флоту" з викраденим в Україні зерном.

Зі свого боку Офіс генпрокурора відправив до Ізраїлю клопотання про арешт російського судна з краденим зерном.

